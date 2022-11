Cine va primi tonele de baxuri de bere interzise de FIFA și Qatar la Campionatul Mondial

Cu toate că FIFA și Budweiser au încheiat un contract în valoare de 75 de milioane de dolari, forul internațional a decis împreună cu autoritățile din Qatar cu două zile înainte de startul Mondialului.

Astfel, decizia de ultim moment a Qatarului a lăsat producătorul american de bere cu un stoc imens în depozite, potrivit .

Se pare că echipa care va câștiga finala Cupei Mondiale din Qatar, care se va juca pe 18 decembrie pe stadionul Lusail, va aduce acasă nu doar cel mai important trofeu din fotbal și premiul de 42 de milioane de dolari oferit de FIFA, ci și un munte de cutii de bere.

Producătorul american de bere a transmis că țării care va câștiga Cupa Mondială, deoarece dorește să le ofere sărbătoarea de pe stadioanele Cupei Mondiale fanilor țării învingătoare.

„O nouă zi, un nou tweet. Țara câștigătoare primește Buds. Cine le va primi?”, se arată într-un mesaj postat pe Twitter.

New Day, New Tweet. Winning Country gets the Buds. Who will get them?

— Budweiser (@Budweiser)