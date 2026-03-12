Comentatori TV jigniți de Diana Șucu, soția patronului de la Rapid. Când crezi că dacă ai bani ai și dreptul să jignești. Varianta feminină a lui Gigi Becali

Diana Șucu, soția acționarului majoritar de la FC Rapid București și implicat și la Genoa CFC, a lansat un atac dur la adresa celor care îl critică pe soțul ei, Dan Șucu, în emisiunile de analiză sportivă.

„Oameni care n-au reușit în viață”. Diana Șucu jignește

Invitată într-o emisiune moderată de fostul fotbalist Robert Niță, Diana Șucu a spus că nu este deranjată de criticile venite din partea oamenilor competenți, însă o irită comentariile celor care, în opinia ei, nu au realizat nimic în viață.

„Critica, în general, e constructivă. Dar mă deranjează atunci când vine de la oameni care n-au demonstrat nimic. Și nu mă deranjează critica vizavi de mine, ci când mă uit special la emisiunile astea sportive și sunt oameni care, sincer, nu prea au făcut nimic în viețile lor, nu prea au strălucit și vin și își dau cu părerea despre ceea ce face Dan la Rapid sau la Genoa.

Sunt oameni care n-au demonstrat mai nimic. N-au reușit în viață… singurul lucru pe care l-au reușit e acela că merg într-o emisiune TV, de unde primesc 100-200 de euro, se așază pe un scaun și aruncă cu lături, efectiv, în munca unui om.”, a spus Diana Șucu.

Reacția Dianei Șucu, întrebată de Niță dacă pe soțul ei îl deranjează reacțiile din emisiuni.

„La început, da, îl deranjau, acum nu. Atunci când are nevoie de un punct de vedere apelează întotdeauna la oameni care au demonstrat ceva. Știu că vorbește de foarte multe ori cu dl Mircea Lucescu și-i cere părerea. Sunt oameni cu care se sfătuiește, cu un istoric, care au strălucit, care au făcut ceva și au lăsat ceva în spatele lor.

Dar să vii tu, un neica nimeni, un fotbalist care n-a auzit decât Chiajna de tine sau nu știu ce alte formații… „, a afirmat Diana Șucu.

Varianta feminină a lui Gigi Becali

Femeia merge pe urmele lui Gigi Becali. Se pricepe și la jucători și la forma lor. Iar când e nemulțumită… jignește. Așa cum a făcut-o în cazul fostului portar al , Virgil Drăghia.

„Mi-aduc aminte că a fost extrem de dezamăgit (n.r. Dan Șucu). Cred că era în primul sau al doilea an de când intrase în fotbal. S-a accidentat portarul principal și a intrat portarul de rezervă. Acesta, Virgil Drăghia, n-a fost în stare… arăta ca o focă. N-a fost în stare, sincer, să apere, să se miște, nu să apere ceva.

Cum să-ți treacă prin minte că mâncând cartofi prăjiți, mititei și prăjituri poți să fii fotbalist sau sportiv? El asta nu înțelege. Și dacă se supără, se supără pentru că el își face partea lui și așteaptă să primească din partea cealaltă. Nu poți doar să dai și să nu primești.”, a declarat Diana Șucu la .

Concluzia după prestația Dianei Șucu

Că vrea să-și susțină soțul e de înțeles și chiar de apreciat. Că jignește unii dintre colaboratorii televiziunilor de sport ne amintește de un citat celebru al lui Einstein:

„Ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ce ai învățat la școală e educația”.”, scrie jurnalistul Dan Udrea în