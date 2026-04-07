Acasa » Sport » Cornel Dinu a dezvăluit ultima discuție cu Mircea Lucescu: „Asta l-a doborât”

Traian Avarvarei
07 apr. 2026, 21:16
Mircea Lucescu. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / AA/ABACA

Cornel Dinu, o prezență tot mai discretă în ultimii ani în spațiul public, a avut o rară intervenție în direct în care a vorbit despre cumpăna pe care o traversa Mircea Lucescu. Prietenul său a murit marți, la vârsta de 80 de ani.

Cornel Dinu, dezvăluiri despre Mircea Lucescu și suferința sa

„Problema la el e că a avut și o suferință colaterală care l-a adus în această suferință cardiacă. Iar el a fost dedicat echipei naționale, fotbalului românesc și a considerat că e o datorie să fie alături de fotbalul românesc, să reușească această calificare și uite că tocmai acest stres l-a doborât.

Era viața lui. Și îți spun, în discuțiile pe care le-am avut în ultimul timp, destul de dese cu el, m-a lăsat să înțeleg că are convingerea că tocmai această activitate pe care o desfășoară îl ține în picioare. E greu de comentat.

Cei din afară poate sunt cei mai îndreptățiți să dea un verdict din acest punct de vedere. Din păcate, zbuciumul său interior, indiscutabil în postura în care a fost, și înainte de meciul cu Turcia și la celelalte evenimente, a mai avut câteva momente delicate medical înainte de meciul cu Turcia, el a fost cel mai în măsură să își hotărască destinul”, a declarat Cornel Dinu, potrivit Fanatik.

