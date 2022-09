Daniil Medvedev, gesturi grosolane în meciul cu Wawrinka de la ATP Metz (VIDEO)

Rusul Daniil Medvedev (26 de ani, 4 ATP) s-a remarcat din nou printr-un un gest revoltător în timpul meciului pierdut la Metz contra lui Stan Wawrinka (37 de ani, 284 ATP), scor 4-6, 7-6(7), 3-6, scrie .

În timpul disputei cu Wawrinka, din „optimile” turneului de la Metz, rusul a izbit racheta de hard,după o greșeală. În acel moment spectatorii din tribune au început să îl huiduie.

Daniil Medvedev nu a suportat momentul și s-a lansat într-o serie de gesturi grosolane. A imitat o maimuță și a făcut semne largi prin care sugera că fanii care îl contestă nu gândesc.

Wawrinka a încercat să liniștească mulțimea. Până la ultimul raliu, elvețianul a avut parte de sprijinul tuturor și a fructificat a doua minge de meci, la capătul a 2 ore și 24 de minute de joc. În faza sferturilor de finală, Stan îl va întâlni pe suedezul Mikael Ymer (100 ATP).

Medvedev proceeds to make fun of the French crowd – by calling them monkeys (?) – after they boo him for throwing his racket…

If there’s one thing you don’t do towards a French crowd, it’s provoke them…

— Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_)