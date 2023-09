David Popovici, mărturisiri despre iubita sa. Ce pasiune are Taisia: „O susțin, ea mă susține”

să împărtășească pentru prima dată detalii despre relația sa cu Taisia Nițulescu, într-un interviu exclusiv. Iată ce a dezvăluit despre legătura lor.

Cei doi au trăit o frumoasă timp de trei ani și au reușit să mențină o conexiune profundă, chiar și în ciuda absențelor lui, când pleca frecvent în cantonamente sau la competiții sportive.

Ce a spus David Popovici despre iubita sa

„Nu a fost ușor pentru Taisia să-mi înțeleagă programul, să-l accepte, dar a învățat să mă susțină. Oricât de greu i-ar fi când plec cu săptămânile, pe alt continent, mă înțelege. Am mare noroc că am dat de ea. Asta mă ajută să mă bucur de ceea ce fac, să nu mă simt vinovat. Acum două zile a intrat într-o trupă de dans. Ea a făcut dans de performanță, acum a dat o audiție, ceva mai serios. Acum, după ce a intrat, mi-a zis că începe antrenamentul la ora 1. Am înțeles și eu. O susțin, ea mă susține. Acum abia aștept să înceapă și ea acest regim de antrenament, o să încercăm să mâncăm mai sănătos, o voi implica și pe ea în viața de sportiv. O felicit cu această ocazie!”, a spus David Popovici în podcast-ul Starea Naţiei, scrie .