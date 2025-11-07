Derby cu Lazio pentru echipa lui Cristi Chivu plus alte meciuri de top în Europa

Inter Milano primește vizita echipei Lazio Roma într-un duel clasic italian, Campioana Europei evoluează în Lyon vs PSG, iar în Premier League se anunță cel puțin două meciuri care contează în lupta directă pentru titlu și pentru locurile eligibile pentru cupele europene: Manchester City vs Liverpool și Tottenham vs Manchester United.

În Italia și în Anglia se joacă deja etapa a 11-a, iar în Franța s-a ajuns chiar la runda a 12-a. Implicit, clasamentele se conturează mai clar, dar ierarhia finală este încă departe de a fi decisă. Cert este că echipele își permit tot mai puțini pași greșiți pentru a-și atinge obiectivele fixate la start de sezon.

Manchester United caută să-și respecte blazonul la Londra

„Diavolii roșii” merg în Capitala Marii Britanii pentru confruntarea cu Tottenham Hotspur, programată sâmbătă, 8 noiembrie, de la ora 14:30. Cele două echipe au câte 16 puncte și, pentru a rămâne cât de cât aproape față de liderul Arsenal (25 de puncte), au nevoie de fiecare punct pus în joc.

Se anunță astfel un meci în care oricare dintre formații poate înclina balanța: sunt 2.66 în dreptul Tottenham și 2.45 în dreptul Manchester United. Pentru scor egal, cota este 3.60.

În 7 din ultimele 8 meciuri din Premier League jucate acasă împotriva echipelor din jumătatea de sus a clasamentului, Tottenham a pierdut prima repriză.

Manchester City vs Liverpool, derby-ul etapei în Anglia

Prin prisma pozițiilor în clasament, meciul dintre Manchester City și Liverpool are clar statut de derby, chiar și fără a mai ține cont de notorietatea echipelor. „Cetățenii” sunt pe locul 2 în campionat, cu 19 puncte, urmați de „cormorani”, cu 18 puncte. Meciul programat duminică, 9 noiembrie, începând cu ora 18:30, are însă o favorită clară: Manchester City.

Inclusiv pentru că au câștigat 10 dintre ultimele 11 meciuri disputate acasă, jucătorii lui Pep Guardiola au cotă 1.83 pentru victorie, în timp ce pentru scor egal și pentru meci câștigat de oaspeți cotele la pariuri sportive sunt 3.80 și respectiv 4.00.

Se pot plasa mize inclusiv pe echipa care va marca prima. În contextul în care Manchester City a deschis scorul în 18 din ultimele 21 de meciuri ale sale, echipa are cotă 1.58 pentru a continua această serie. Mai puțin probabil pare un prim gol marcat de Liverpool – cotă 2.33. Pentru 0-0 la final, cota este 21.00.

Cristi Chivu le poate dărui fanilor o victorie de orgoliu

Derby-urile din campionatul național au mereu o încărcătură specială, dincolo de importanța câștigării de puncte. În Italia, orice confruntare între marile echipe din Milano și cele mai importante formații din Roma atrage atenția nu doar fanilor celor două cluburi, ci tuturor suporterilor fotbalului, dornici de a urmări spectacol la nivel înalt. Duminică, 9 noiembrie, ora 21:45, începe un astfel de meci de foc: Inter vs. Lazio.

Echipa lui Cristi Chivu, care nu a convins în ultimele 2 meciuri câștigate (2-1 în prelungiri cu Verona și 2-1 cu Kairat, club de fotbal din Kazahstan), are acum ocazia de a impresiona pe teren propriu chiar în fața rivalei Lazio.

Victoria gazdelor pare probabilă: cotă 1.37. De cealaltă parte, Lazio ar provoca o mare surpriză dacă ar câștiga la Milano: cotă 7.00. Pentru scor egal, agențiile de pariuri online propun cotă de aproximativ 5.00.

Campioana Europei are misiune grea în liga națională

PSG a dezamăgit în fața propriilor fani când a pierdut la Paris meciul cu Bayern, scor 1-2, în Liga Campionilor. În campionat, a trecut recent de Nice, la limită, 1-0, iar acum merge la Lyon pentru a-și apăra prima poziție în clasament.

PSG are 24 de puncte, iar adversara sa de duminică, 9 noiembrie, ora 21:45, ocupă poziția a 6-a, cu 20 de puncte. Lupta pentru titlu este aprigă în acest sezon în Franța, așadar fiecare punct este esențial.

Lyon vine după 0-0 în Ligue 1 la Brest și meci pierdut cu 0-2 la Real Betis, astfel că la pariuri sportive are cotă 4.00 pentru victorie în fața liderului din Franța. Cota parizienilor pentru succes este 1.80, iar la scor egal cota afișată este 3.80. Lyon a marcat cel puțin 2 goluri în 13 dintre ultimele 17 meciuri acasă, iar acum un pariu pe varianta Peste 1,5 goluri înscrise de gazde are cotă 2.75.

Urmărite la TV sau online, toate meciurile din marile campionate naționale din Europa generează suspans și plăcere pentru fanii sportului cu balonul rotund.

Românii se pot conecta în week-end și la desfășurarea de forțe din Liga 1, acolo unde s-au observat surprize de proporții în prima jumătate a sezonului regular, cu un lider cu totul neașteptat și cu două favorite la titlu care nu confirmă deloc așteptările.