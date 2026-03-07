FCSB, echipa patronată de Gigi Becali a pierdut meciul jucat cu Universitatea Cluj, în etapa a 30-a a Superligii la l. În urma rezultatului, antrenorul Elias Charalambous şi-a dat demisia.

Înfrângere pentru FCSB pe teren propriu

Echipa patronată de a pierdut cu 3-1 (2-1) meciul pe care l-a disputat, sâmbătă seara, cu . Meciul a contat pentru ultima etapă a sezonului regulat, cea de-a 30-a, din la fotbal. Îb urma acestui rezultat, antrenorul FCSB, Elias Charalambous şi-a dat demisia.

Ultimul meci din sezonul regulat a început perfect pentru bucureşteni. Campioana a deschis scorul prin autogolul sârbului Jug Stanojev (10), la centrarea lui Mamadou Thiam. Bucureștenii nu au reușit să țină rezultatul. Universitatea Cluj a egalat prin francezul Oucasse Mendy în minutul 24, din pasa lui Issouf Macalou.

Bosniacul Jovo Lukic a adus echipa din Cluj Napoca în avantaj, în mimutul 40. Lansat pe contraatac el a înscris și a devenit golgheterul la zi al campionatului, cu 15 goluri. Câteva minute mai târziu, în minutul 57, ivorianul Issouf Macalou a închis tabela la capătul unui contraatac, din pasa lui Mendy.

Echipa lui Gigi Becali se află la cea de-a cincea înfrângere pe teren propriu, în acest campionat. De partea cealaltă clujenii de la Universitatea au ajuns la cea de-a patra victorie consecutivă și au urcat pe locul al treilea în clasament.

Caseta tehnică a meciului

Meciul FCSB – Universitatea Cluj încheiat cu scorul 1-3 (1-2), în favoarea oaspeților, s-a jucat pe Arena Naţională, în București. Au marcat Jug Stanojev (autogol, în minutul 10), respectiv Oucasse Mendy (24), Jovo Lukic (40), Issouf Macalou (57).

FCSB: M. Popa – V. Creţu, Andre Duarte, Dawa (Radunovic 46), Joao Paulo (Ofri Arad 63) – Fl. Tănase (Oct. Popescu 87), Lixandru – Miculescu, Cisotti (D. Popa 73), Mamadou Thiam (Baba Alhassan 46) – Bîrligea. Antrenor: Elias Charalambous

U CLUJ: Lefter – Mikanovic, J. Cisse, Coubiş, Stanojev – Macalou (Chinteş 68), Codrea (Murgia 68), Bic, O. Mendy – Fabry (Nistor 58) – Lukic (A. Gheorghiţă 53). Antrenor: Cristiano Bergodi

Cartonaşe galbene: Joao Paulo 32, Dawa 42, Andre Duarte 72, Lixandru 90+1 / Codrea 59, Bic 80

Arbitru: Rareş George Vidican (Satu Mare); arbitri asistenţi: Ferencz Tunyogi (Zalău), Ioan Alexandru Corb (Satu Mare); al patrulea oficial: Marius Omuţ (Satu Mare); Arbitru video: Cătălin Popa (Piteşti); arbitru asistent video: Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe).

Observatori: Nicolae Marodin (Bucureşti) – CCA, Ion Căţoi (Bucureşti) – LPF.

Antrenorul FCSB a demisionat după meci

Tehnicianul Elias Charalambous a anunţat, sâmbătă seară, după meciul cu Universitatea Cluj, scor 1-3, că părăseşte FCSB.

„Nu am ce să spun despre meci. Am spus-o şi săptămâna trecută. Am decis înainte de meci… Echipa asta are obiectivul să ajungă în Europa şi cred că trebuie un şoc la echipă. A fost ultima mea zi aici. Am avut doi ani extraordinari. Cineva trebuie să-şi asume vina. Dacă cineva nou va veni, ar fi un şoc pozitiv la echipă. S-a încheiat o poveste frumoasă. Da, a fost ultima mea zi. Mulţumesc”, a spus Elias Charalambous, citat de digisport.ro.

Charalambous a antrenat echipa lui Gigi Becali din martie 2023. A câştigat cu echipa bucureşteană de două ori Superliga (2024, 2025) şi de două ori Supercupa României (2024, 2025).

Conform informaţiilor vehiculate în presa sportivă, tot sâmbătă seara şi-a anunţat demisia din funcţie şi antrenorul secund Mihai Pintilii.

Cum a comentat Gigi Becali demisia

Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, a apreciat activitatea lui Elias Charalambous la FCSB. El a spus că îl va contacta în perioada următoare pe Mirel Rădoi pentru postul de antrenor.

„Asta e, poate bine a făcut. El, săracul, vede că nu mai poate. E vorba de demnitate. Nu mai poate să ducă echipa asta. Bine, mă, până acum a mers, a câștigat două campionate, ne-a dus în Europa. Am câștigat două campionate în doi ani. Acum nu mai merge. Nu îl mai ascultăm, nu mai poate duce antrenamentele, nu pot să îmi dau seama. Vina o au toți, tot staff-ul tehnic, și Pintilii, și Meme, și Charalambous, toți care sunt acolo, care conduc echipa.

Am făcut cu el niște lucruri mari și am vrut să plece pe cai mari, nu într-o situație de asta, că le distrugi cariera la oameni. Dar dacă și-a dat demisia, asta e. Eu nu mi-aș fi dat. Eu, dacă se punea discuția, puneam problema la sfârșit, adică atunci când se termina play-out-ul, să conducă altcineva echipa în meciurile de baraj. Dacă el a plecat, înseamnă că și Pintilii, că ei împreună sunt. Înseamnă că Pintilii i-a zis treaba asta. Ei erau frați, așa cred, nu am vorbit, acum o să vorbesc. Nu o să vorbesc decât la superlativ toată viața, am câștigat cu ei.

Cred că s-a consultat cu Pintilii. O să vorbesc acum, după meci, nu am mai vorbit cu Rădoi, atunci l-am sunat. Nu mai fac ca pe vremuri, repede, în trei secunde, antrenor. Nu. Răbdare. La varianta Rădoi m-am gândit să mă ajute în staff, nu ca antrenor. El știe echipa, Rădoi. Nu mă puneți acum să iau niște hotărâri. Mirel avea comportament, iubea prea mult jucătorii. Acum e altul, e antrenor sever. Așa vreau eu antrenor, vreau un antrenor sever.

O să vorbesc cu el să vedem ce are el în cap, ce zice și el, dacă vrea să vină. Poate vrea să aducem alt antrenor și el să fie un fel de manager general sportiv. O să discut cu el să vedem ce și cum. Trebuie să vorbesc cu el. Eu niciodată nu o să dau oameni afară, nici nu m-am gândit să schimb acum antrenorul, e surpriză. Pe mine m-a lăsat mut jocul echipei, miștocăreala asta de fotbal. Am avut mari realizări cu Charalambous, o să mă despart prietenește, omul a făcut-o din demnitate”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.