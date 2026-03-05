Dinamo București s-a calificat în semifinalele Cupei României, la , după o victorie la limită, scor 1-0, cu echpa Metalul Buzău.

Dinamo s-a calificat în semifinalele Cupei României

Echipa bucureşteană Dinamo a câștigat meciul pe care l-a jucat, pe teren propriu, cu formaţia de liga secundă Metalul Buzău. Dinamo București s-a calificat, astfel în semifinalele .

Pe stadionul Arcul de Triumf, cele două echipe s-au tatonat reciproc, vreme de mai multe minute, încercând să profite, fiecare, de punctele slabe ale adversarului. Robu, de la buzoieni, l-a încercat pe portarul Roşca, cu un şut slab, în minutul 5. Ulterior, alb-roşii au replicat prin Sora, care a încercat poarta adversă în minutul 12. Au urmat cei de la Metalul care au lovit bara, patru minute mai târziu, la şutul din careu al lui Dumitrache.

Elevii lui Kopic au deschis totuşi scorul, în minutul 27. Revelația dinamoviștilor, Opruţ, a centrat şi Alex Pop a înscris cu o lovitură de cap, la colţul lung. Bucureștenii au intrat la pauză cu un minim avantaj, pe tabelă (1-0).

Dinamo a încercat să se impună după pauză

După pauză, Dinamo a fost aproape să-şi dubleze avantajul, în minutul 55, când Armstrong a trimis în bara transversală. Oaspeţii au avut, la rândul lor, o ocazie uriașă, în minutul 72. când Puiu a dat emoții gazdenlor. Fotbalistul l-a văzut pe Roşca ieșit din poartă și a șutat cu boltă de la centrul terenului.

Nu i-a reușit deoarece portarul s-a retras la timp şi a avut o intervenție salvatoare, scoțând de sub bară. Alex Pop a lovit şi el bara, în minutul 79, ratând majorarea scorului și, în cele din urmă, dinamoviștii au reușit să scape cu fața curată.

Bucureștenii au terminat timpul regulamentar de joc cu un avantaj minim, obținând calificarea în semifinalele Cupei României.

Tabloul complet al semifinalelor

În actuala ediție a Cupei României la fotbal, vor fi disputate de , FC Argeş, Universitatea Craiova şi Dinamo Bucureşti. Cele patru echipe au rămas în cursa pentru trofeul Betano și urmează să se duleze în următoarea fază a competiției:

FC Argeş – Universitatea Cluj

Dinamo – Universitatea Craiova

Partidele se vor juca într-o singură etapă și sunt programate în aceeași zi, pe 22 aprilie. Învingătoarele își vor disputa marea finală, programată să se joace la Sibiu, pe 13 mai.