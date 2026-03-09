B1 Inregistrari!
Ce echipe pot produce surprize în prima manșă a optimilor Champions League? Program și cote la pariuri 10-11 martie

Ce echipe pot produce surprize în prima manșă a optimilor Champions League? Program și cote la pariuri 10-11 martie

Ana Beatrice
09 mart. 2026, 11:34
Ce echipe pot produce surprize în prima manșă a optimilor Champions League? Program și cote la pariuri 10-11 martie

Play-off-ul pentru optimile Champions League a generat destule goluri. Se va întâmpla oare asta și în optimile competiției? În această fază vom avea destule dueluri tari care să ne țină în fața televizorului. Prima manșă a optimilor are loc în perioada 10-11 martie, pentru ca returul să se desfășoare pe 17-18 martie.

Dintre cele 16 echipe calificate în faza optimilor, nu mai puțin de 6 sunt din Premier League. Trei dintre echipe provin din afara celor 5 campionate de top. Este vorba despre Bodo/Glimt, Sporting Lisabona și Galatasaray. Cel puțin un campionat din afara top 5 va fi reprezentat în sferturile Champions League. Asta deoarece în optimi Bodo/Glimt o va înfrunta pe Sporting Lisabona.

Marți, 10 martie 2026

  • 19:45: Galatasaray – Liverpool
  • 22:00: Atalanta – Bayern Munchen
  • 22:00: Newcastle – Barcelona
  • 22:00: Atletico Madrid – Tottenham

Miercuri, 11 martie 2026

  • 19:45: Bayer Leverkusen – Arsenal
  • 22:00: PSG – Chelsea
  • 22:00: Real Madrid – Manchester City
  • 22:00: Bodo/Glimt – Sporting Lisabona

Cele mai dezechilibrate dueluri din prima manșă

Conform cotelor afișate de casele de pariuri sportive, cel mai dezechilibrat duel al primei manșe din optimi este cel dintre Leverkusen și Arsenal. “Tunarii” au încheiat grupa cu maximum de puncte. Pe atunci, mergeau destul de bine și în campionat. Între timp însă, în Premier League Arsenal a comis câțiva pași greșiți. Nu ar fi exclus să facă asta și în duelul cu Leverkusen din Champions League.

Alte meciuri dezechilibrate se vor disputa între Atletico Madrid și Tottenham, respectiv Atalanta și Bayern Munchen. Sigur, nu se poate spune că o cotă de 1.60 la victorie, cum are Bayern în meciul cu Atletico, o face favorită clară pe formația lui Diego Simeone.

Tottenham se află destul de jos în Premier League și în acest sezon. Asta s-a întâmplat și ediția trecută, când a terminat pe locul 16 în Premier League, însă, cu toate acestea, a câștigat Europa League. Formația din Premier League are un antrenor interimar, însă, deocamdată, lucrurile nu par să se fi îmbunătățit.

Real Madrid (3.00) vs Manchester City (2.22) – „finala” din optimi

Dubla manșă dintre Real Madrid și Manchester City va atrage ca un magnet microbiștii. Este întâlnirea directă cu numărul 14 din ultimele 10 sezoane. Cele două formații s-au înfruntat și în această ediție. S-a întâmplat în a șasea etapă din faza ligii, când Manchester City a învins în deplasare cu scorul de 2-1.

Manchester City a încheiat pe poziția a opta grupa Champions League, calificându-se direct în optimi. În schimb, Real Madrid a încheiat pe locul 9, după ce în ultima rundă a fost învinsă de Benfica. Formația portugheză s-a impus cu 4-2, tabela fiind închisă de goalkeeperul Trubin, în prelungirile partidei. Dacă Benfica ar fi învins la o diferență de doar un gol, ar fi fost eliminată.

În play-off-ul pentru optimi, “galacticii” și-au luat revanșa în fața Benficăi, câștigând atât în prima manșă, cât și în cea de-a doua. Cotele 1X2 la pariuri sunt:

  • Victorie Real Madrid: 3.00
  • Egal: 3.50
  • Manchester City: 2.22

PSG (1.80) vs Chelsea (2.22) – cel mai echilibrat duel

O altă formație din Premier League, Chelsea, va încerca să obțină calificarea în sferturi, trecând de PSG, deținătoarea trofeului. Londonezii au încheiat pe poziția a șasea grupa Champions League.

În schimb, PSG a încheiat pe locul 11 faza ligii, fiind nevoită să evolueze în play-off-ul pentru optimi. Acolo, la fel ca sezonul trecut, a eliminat o altă formație din Franța. Ediția trecută a fost vorba despre Brest, iar în această ediție despre Monaco. În deplasare a învins-o cu 3-2, pe teren propriu înregistrând o remiză cu 4 goluri. Cota ca în această partidă să se înscrie peste 2.5 goluri este 1.57.

Atletico Madrid (1.54) vs Tottenham (5.33)

Este o altă dublă manșă care implică o formație din Premier League. Tottenham a încheiat pe poziția a patra în grupă, cu 5 victorii, două rezultate de egalitate și o înfrângere. În schimb, Atletico Madrid a terminat pe 14, urmând calea play-off-ului pentru optimi. Acolo a eliminat-o pe Club Brugge cu scorul general de 7-4. A remizat cu 6 goluri în deplasare, pentru ca pe teren propriu să se impună cu 4-1. Casa de pariuri online Don.ro afișează o cotă de 1.72 pentru ca ambele formații să înscrie în această partidă din optimi.

Arsenal, Bayer Leverkusen și Atletico Madrid sunt cele 3 formații calificate în această fază care au disputat finala Champions League, însă nu au reușit să câștige trofeul. Arsenal este favorită principală la câștigarea Ligii Campionilor, cu o cotă de 3.50. Să fie oare, în sfârșit, anul „Tunarilor”?

