AC Milan a relansat cursa pentru titlul de campion în Serie A datorită victoriei înregistrate în meciul derby cu rivalii de la . Echipa lui a pierdut la limită, scor 1-0, în „Derby della Madonnina”.

AC Milan, o nucă prea tare pentru Cristi Chivu

Echipa lui Cristi Chivu, actualul lider în Serie A la , nu a reușit să confirme în Milano. Inter a pierdut la limită, cu scorul de 1-0, în faţa rivalilor de la AC Milan. Meciul s-a jucat duminică seara, fiind considerat derby-ul etapei 28-a a campionatului de fotbal al Italiei. Odată cu această victorie, cursa pentru câștigarea actualului sezon competițional în Serie A se relansează.

Gruparea „rossonera” a marcat singurul gol al meciului care s-a disputat pe celebra arenă San Siro în prima repriză. Ecuadorianul Pervis Estupinan a înscris, în minutul 35, fiind prima sa reușită la echipa pentru care joacă din vara trecută.

Milan a obţinut cu această ocazie a treia victorie consecutivă în faţa rivalei din capitala Lombardiei. Duminică, 8 martie, s-a disputat cel de-al 246-lea meci direct între cele două echipe ale orașului Milano, „Derby della Madonnina”, cum este cunoscut.

Chiar dacă a pierdut meciul direct, Inter păstrează un avans de şapte puncte faţă de rivalii roș-negri, care ocupă locul secund în clasament. Mai sunt, însă, zece etape până la finalul sezonului competițional. Astfel, o răsturnare de situație ar fi posibilă.

Inter, parcurs de 15 etape fără înfrângere

Prin victoria de duminică, AC Milan a pus capăt parcursului aproape perfect al echipei pregătită de Cristi Chivu. Înaintea acestui meci, Inter venea cu o serie de 15 meciuri fără înfrângere, 14 victorii și un egal, în Serie A. Eșecul din derby-ul orașului a făcut ca liderii clasamentului să rateze desprinderea decisivă în lupta pentru al 21-lea „scudetto” din istorie.

Trebuie spus că Inter a câștigat derby-ul milanez, ultima oară, în 2024 și are un bilanţ foarte prost în fața rivalei. Gruparea milaneză a suferit patru îngrângeri, în acest interval, și a remizat de două ori, în toate competiţiile.

Într-un alt meci disputat duminică, Genoa, formaţia românului Dan Şucu, s-a impus pe teren propriu, cu scorul de 2-1, în faţa lui AS Roma. Genovezii au urcat pe locul 13 în clasament, distanţându-se la şase puncte de zona retrogradării.

În acest moment, primele trei locuri ale clasamentului arată astfel: