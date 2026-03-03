B1 Inregistrari!
Ana Beatrice
03 mart. 2026, 16:59
Gimnasta anului 2025 vine din România! A spulberat concurența și a obținut un scor zdrobitor la votul european
Sursa foto: Hepta - Zuma Press / Mickael Chavet
Cuprins
  1. Ce a spus românca după ce a fost desemnată cea mai bună gimnastă europeană
  2. Cum a fost sezonul 2025 pentru Ana Maria Bărbosu

La doar 19 ani, Ana Maria Bărbosu scrie istorie pentru gimnastica românească. Tânăra sportivă a fost desemnată Gimnasta Europeană a Anului 2025, potrivit site-ului oficial al Federației Europene de Gimnastică.

Românca a cucerit publicul prin evoluțiile sale spectaculoase și a obținut cele mai multe voturi în competiția organizată la nivel continental. Distincția confirmă talentul, munca și determinarea care au propulsat-o în elita gimnasticii europene.

Ce a spus românca după ce a fost desemnată cea mai bună gimnastă europeană

Ana Maria Bărbosu, sportiva care concurează pentru Universitatea Stanford în NCAA, a fost desemnată cea mai bună gimnastă europeană a anului. Ea a strâns 29.694 de voturi, ceea ce reprezintă 64% din totalul opțiunilor exprimate. Un rezultat categoric, care confirmă impactul pe care l-a avut în rândul publicului.

În clasament, pe poziția a doua s-a clasat Taisiia Onofriichuk. Următoarele locuri au fost ocupate de Melania Rodriguez, Nina Derwael și Darja Varfolomeev.

Vizibil emoționată de susținerea primită, românca le-a transmis un mesaj celor care au votat-o. „Sunt profund impresionată de dragostea pe care oameni din întreaga lume mi-au arătat-o în ultimele zile. Vă apreciez sincer susținerea și mă bucur enorm să știu că gimnastica mea a reușit să inspire și să atingă inimile atâtor oameni. Vă mulțumesc tuturor pentru că m-ați onorat cu voturile voastre”, a spus gimnasta pe pagina sa de Instagram.

Hamlet Manukyan a fost desemnat gimnastul anului, iar Mikey Barnes a primit titlul de antrenorul anului. În același timp, Ana Maria Bărbosu a traversat unul dintre cei mai importanți ani din carieră.

Cum a fost sezonul 2025 pentru Ana Maria Bărbosu

La Campionatele Europene de la Leipzig, românca a urcat de patru ori pe podium: aur la sol, argint la bârnă și bronz la paralele, respectiv la individual compus. A demonstrat siguranță, maturitate și o constanță rar întâlnită la această vârstă.

După competiție, și-a concentrat atenția pe bacalaureat, pe care l-a promovat cu media 9,68, confirmând că performanța nu se oprește la sală. Din toamnă, a plecat în Statele Unite, unde concurează pentru Universitatea Stanford în NCAA.

La 19 ani, a avut evoluții solide într-o echipă puternică, ce a dominat mare parte din sezon. În plus, prestațiile ei i-au adus în mai multe rânduri titlul de „cea mai bună debutantă” din Atlantic Coast Conference, o recunoaștere clară a impactului pe care l-a avut imediat în competiție.

