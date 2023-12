Edi Iordănescu, încrezător înainte de meciul România-Israel din preliminariile EURO 2024: „Cred cu tărie în această calificare”

Edi Iordănescu a declarat vineri, 8 septembrie, în cadrul unei conferințe de presă, că își dorește ca România să de dovadă de o mentalitate corectă la meciul de sâmbătă cu Israel, din preliminariile Campionatului European, care se va juca pe Arena Națională sâmbătă, 9 septembrie, începând cu orele 21:45.

De asemenea, selecționerul a adăugat că meciul este unul important, dar nu decisiv. În urma acestui meci, România va întâlni Kosovo.

Eduard Iordănescu, despre meciul România-Israel de sâmbătă seara

„Suntem în faţa unui moment important, unui moment frumos în acelaşi timp, un moment pentru care am muncit, dar în continuare suntem departe de obiectivul nostru pentru că sunt meciuri importante pe care le avem în faţă şi puncte multe puse în joc. Din punctul nostru de vedere este un joc cu importanţă mare, un joc cheie, dar nu un joc decisiv”, a declarat selecționerul.

Totodată, Edi Iordănescu a declarat că speră că România va avea o mentalitate corectă în acest joc și că va fi pregătită din toate punctele de vedere. El a mai adăugat că va crede că s-au învățat lucruri din trecut și că „avem o datorie faţă de suporterii echipei naţionale, faţă de opinia publică, ca după mulţi ani să reuşim să facem un pas către o calificare mult aşteptată”.

Fotbalul românesc trece printr-o perioadă destul de grea, însă este încrezător că echipa națională este pe drumul ce bun.

„Am deosebit de mare încredere în acest grup de jucători, individual şi colectiv. Sunt băieţi care se pun mult mai mult în slujba echipei. Ştiu că acest grup poate mai mult. Naţionala a dat semnalul că are capacitatea să lupte, să nu cedeze, să se unească. Iar publicul a răspuns prezent. Am informaţii că se va juca cu casa închisă. Cred cu tărie în această calificare. Aşteptaţi-vă ca să pregătim jocul la victorie. Am convingerea că echipa naţională poate fi o locomotivă pentru întreg fotbalul românesc”, a mai spus selecționerul Edi Iordănescu, potrivit .