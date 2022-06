Eric de Oliveira, în stare gravă. Fotbalistul a fost transportat de urgență cu elicopterul la spitalul din Târgu Mureș

Eric de Oliveira, în vârstă de 36 de ani, a fost transportat de urgență la spitalul din Târgu Mureș, miercuri seara, după ce a suferit un blocaj renal. Fotbalistul este cel mai bun marcator străin din istoria Ligii 1.

Fostului mijlocaș i s-a făcut rău în timp ce se afla la Mediaș, alături de soția lui. Fotbalistul a fost transportat de urgență cu elicopterul la spitalul din Târgu Mureș, unde cadrele medicale au constatat că a suferit un blocaj renal.

Eric de Oliveira, transportat de urgență cu elicopterul la spitalul din Târgu Mureș

În acest moment, fostul jucător este conștient și a fost dus în sala de operație. În urma analizelor, se va decide dacă Eric de Oliveira va fi operat, sau va avea nevoie de un stent ureteral. Stentul ureteral reprezintă un tub subțire, format dintr-un plastic, plasat în uretră pentru drenarea urinei din rinichi.

Fostul jucător trebuia să plece în week-end la Cluj, la evenimentul Sports Festival, pentru a participa la meciul de retragere al lui Adrian Mutu,

Eric de Oliveira, unul dintre cei mai cunoscuți străini din istoria fotbalului românesc

În anul 2007, Eric de Oliveira a venit în România, la Gaz Metan, iar apoi a jucat la Pandurii, FC Voluntari și Viitorul. Ulterior, s-a stabilit în țară, la Mediaș.

Fotbalistul nu a mai jucat din noiembrie 2020, din cauza unor probleme la picior. Pe vremea aceea, era legitimat la FC Voluntari. În februarie 2022, el a povestit pentru GSP ce s-a întâmplat :

„În decembrie 2021, am fost în Brazilia și am descoperit că aveam o problemă la sânge. Mi s-au luat peste 20 de tuburi de sânge pentru analize. Mi s-au făcute toate testele posibile. HIV, hepatită… Degeaba am luat anticoagulant.

Artera e încă înfundată. Trebuie să încep să slăbesc, deja am dat 8 kilograme jos. Răspund bine la tratament. Trebuie să-l țin trei luni, sunt în ultima lună. O să vorbesc cu doctorul să vedem ce spune”.