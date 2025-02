Jucătorul de Novak Djokovic, numărul 7 mondial, a fost eliminat din primul tur al turneului de la Doha (Qatar). Sportivul sârb a revenit în competiție după o ruptură musculară la coapsa stângă.

Italianul Matteo Berrettini a reușit să se impună în fața lui Djokovic în două seturi, cu 7-6 (7/4), 7-2. A fost prima confruntare dintre cei doi, după trei ani şi jumătate. Pentru tenismenul italian a fost prima victorie în faţa lui Novak Djokovic, după patru înfrângeri consecutive.

În turul următor al turneului, Berrettini, care ocupă locul 35 ATP îl va avea ca adversar pe olandezul Tallon Griekspoor.

Djokovic, în vârstă de 37 de ani, a fost cap de serie numărul 3 la Doha. El a disputat primul meci de simplu după accidentarea care l-a determinat să se retragă din semifinalele Openului Australiei. Sârbul, care are în palmares 99 de titluri cucerite în circuitul profesionist, 24 dintre ele de Mare Şlem.

El nu a mai pierdut în primul tur din 2022, când a fost învins de spaniolul Alejandro Davidovich Fokina la turneul ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo.

Matteo Berrettini’s reaction after beating Novak Djokovic in Doha

Look at that smile

He lets out a massive roar

His first-ever win over Novak

After years of battling injuries… Matteo is back with more passion, hunger, & heart than ever

🇮🇹🥹

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter)