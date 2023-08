Fiul cel mare al lui Reghecampf, acuzat de antisemitism după un comentariu înfiorător: „Singurul lucru pe care îl merită Israel e să fie băgat într-o cameră și să se pornească dușul”

Luca Reghecampf, fiul cel mare al antrenorului de la CS Universitatea Craiova, este acuzat de antisemistism după un comentariu reprobabil pe care l-a făcut în mediul online.

Potrivit , comentariul ar fi fost o reacție la incidentele de sâmbătă din Cisiordania, acolo unde doi civili israelieni, tată și fiu, au fost uciși de un palestinian, într-o nouă escaladare a tensiunilor din zonă.

„Singurul lucru pe care îl merită Israel este să fie băgat într-o cameră și să se pornească dușul”, a fost comentariul lăsat pe Instagram de Luca Reghecampf, potrivit . Contul a fost închis între timp.

Comentariul ar fi fost făcut la o postare a site-ului de știri London Middle East Eye, în care era abordat atacul de sâmbătă din Cisiordania.

Afirmația lui Luca Reghecampf a fost sancționat și de pagina de Twitter „StopAntisemitism”.

„Suntem dezgustați să îl vedem pe fiul antrenorului român de fotbal, Laurențiu Reghecampf, postând acest comentariu antisemit atroce pe Instagram. Această ură nu trebuie tolerată niciodată”, spun cei de la „StopAntisemitism”.

We are disgusted to see the son of Romanian soccer coach, Laurentiu Reghecampf, post this atrocious antisemitic comment on Instagram.

This hatred must never be tolerated.

— StopAntisemitism (@StopAntisemites)