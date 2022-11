Gigi Becali a dezvăluit că are afaceri cu un acționar de la Rapid. Îi aduce milioane de euro: „Eu sunt prieten cu Șucu”

Gigi Becali a făcut dezvăluiri surprinzătoare. Patronul FCSB-ului a dezvăluit că deține o afacere în parteneriat cu Dan Șucu, coproprietarul Rapidului. Aceasta îi va aduce mai multe milioane de euro.

O afacere de milioane de euro

Latinfundiarul din Pipera a mărturisit că are o relație apropiată cu unul dintre acționarii clubului Rapid, precizând că rivalitatea din fotbal nu are repercusiuni asupra afacerilor pe care le derulează împreună, arată .

“Eu sunt prieten cu Șucu, adică am făcut o afacere, nu prea mare, acolo ce am făcut. Am cumpărat un teren împreună, am câștigat, nu știu, pe acolo… Am rămas și cu un teren care costă câteva milioane.

Afacerea pe care am făcut-o cu el îmi facilitează mie să câștig multe milioane pe viitor. Ce am făcut, am lăsat un drum ca să valorificăm dublu terenurile noastre. Un drum mare, de 21 de metri”, a dezvăluit Gigi Becali.

