Gigi Becali, reacție dură după ce i-a fost vandalizat palatul: „Am zis că vreau să răspundă penal, să facă pușcărie ca să stea liniștiți” / Poliția, precizări oficiale despre incident

Gigi Becali a reacționat dur după ce i-a fost vandalizată proprietatea și spune că își dorește pedepse cu închisoarea pentru cei vinovați. Între timp a emis un prim comunicat și Secția 1 de Poliție a Municipiului București, care spune că au fost demarate cercetările pentru distrugere și amenințare.

Gigi Becali, reacție dură după ce i-a fost vandalizat palatul: „Să facă pușcărie ca să stea liniștiți”

Fanii lui FCSB nu au vandalizat numai palatul de pe Aleea Alexandru, ci și cantonamentul echipei. Incidentul a avut loc după plecarea lui Edi Iordănescu de la FCSB.

„Văd că au început tot cu d-astea, cu amenințări. Nu le răspund, am chemat miliția, procuratura, vor lua camerele de luat vederi să vadă. Le-am și spus că am vorbit cu Mustață și aseară voiau să vină la mine acasă. Eu i-am zis: «cât ai fost la pușcărie, era liniște. Ai ieșit, nu mai e». Suporterii spun că ei nu vor sta așa. Fac eu ceva ilegal? Nu cred! Eu administrez o societate, plătesc taxe și impozite și vreau liniște. Nu vreau să am de-a face cu suporterii. Cum a venit Mustață de la pușcărie, nu mai e liniște. El instigă tot! Acum vor lua toate camerele, am zis că vreau să răspundă penal, să facă pușcărie ca să stea liniștiți. Să le spună nevestele, copiii, să stea liniștiți. Protest al suporterilor? Să accepte primăria protest împotriva unei societăți? E societate privată, ai ceva la cap, cum să dați așa ceva? Să facă în fiecare zi, nici nu mă interesează”, a afirmat Gigi Becali, citat de GSP.ro.

Poliția, precizări oficiale

Secția 1 de Poliție a Municipiului București spune că au fost deschise cercetări „sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de distrugere şi ameninţare”.

„La data de 15 noiembrie a.c., în jurul orei 10.00, Secţia 1 Poliţie a fost sesizată prin apel 112, de către un agent de pază, cu privire la faptul că persoane necunoscute au scris cu vopsea, vandalizând gardul unui imobil din sectorul 1, pe care acesta îl avea în pază. La faţa locului au sosit poliţiştii Secţiei 1 Poliţie care au constatat că aspectele sesizate se confirmă fiind declanşate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de distrugere şi ameninţare”, au precizat polițiștii, potrivit Digisport.ro.