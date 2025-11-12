Imagini virale cu Nadia Comăneci. Nadia Comăneci, una dintre cele mai iubite figuri din istoria sportului mondial, continuă să promoveze România în întreaga lume. Azi, pe 12 noiembrie, marea gimnastă își sărbătorește ziua de naștere într-un mod special, plin de energie și optimism. Nadia demonstrează încă o dată că vârsta este doar un număr.

Imagini virale cu Nadia Comăneci. Cum și-a făcut Nadia Comăneci cea mai frumoasă urare

Chiar în ziua în care a împlinit 64 de ani, ea a publicat un clip superb, în care dansează pe melodia „Trandafir de la Moldova“.

Nu este o aleasă la întâmplare. Fosta mare gimnastă s-a născut, la Onești, în zona Moldovei, așa că titlul piesei vorbește de la sine. Prin acest dans, „Zeița de la Montreal” a arătat că își poartă originile cu mândrie și că spiritul ei tânăr rămâne neschimbat.

Nadia Comăneci este într-o formă fizică excelentă, iar zâmbetul și atitudinea ei transmit aceeași forță și grație care au cucerit lumea la Jocurile Olimpice de la Montreal. Vezi această postare pe Instagram

Ce mesaj i-a transmis clubul Dinamo

De ziua ei, Nadia Comăneci a primit nenumărate mesaje de felicitare din partea fanilor și a lumii sportive. Printre primele reacții s-a numărat cea a Clubului Sportiv Dinamo, unde Nadia și-a început cariera. Reprezentanții clubului au felicitat-o public pentru contribuția uriașă adusă sportului românesc și pentru modul în care continuă să inspire generații întregi de tineri sportivi

Chiar și după decenii de la retragerea din gimnastică, Nadia Comăneci rămâne un simbol al performanței și al eleganței românești. Prin activitățile sale, participările la evenimente internaționale și prezența constantă în spațiul public, continuă să promoveze imaginea pozitivă a României în lume.

Cum este omagiată Nadia Comăneci la Onești

Amintim că, la Onești, a fost realizat un mural spectaculos. care a stârnit emoții puternice atât în rândul localnicilor, cât și al gimnastei legendare. Un artist român a realizat portretul Nadiei Comănesci pe fațada blocului nr. 58, cunoscut ca blocul „K. Acesta reunește momente emblematice din cariera sportivei care a făcut istorie. Amplasat la intersecția bulevardelor Republicii și Oituz, muralul transformă clădirea într-un simbol vizual al excelenței și mândriei românești.