Iubita lui Florinel Coman și fiica sa au iesit la plimbare pe Calea Victoriei. Proaspăta mămică profită de orice ocazie să își arate corpul

Iubita nu a pierdut ocazia de a se bucura de o zi însorită și a ieși la plimbare pe Calea Victoriei cu fiica sa.

Iubita lui Florinel Coman într-o formă fizică de invidiat

Iubita jucătorului de la FCSB le arată tuturor urmăritorilor că este într-o formă fizică de zile mari chiar dacă în urmă cu doar câteva luni a devenit mămică. Fanii se bucură de imaginile îndrăznețe pe care tânăra le postează și îi admiră corpul de invidiat.

Vezi această postare pe Instagram

Gigi Becali, mesaj pentru Coman după meciul cu UTA: „Bă, dă pase”

După meciul cu UTA, pentru Florinel Coman, se pare că patronul FCSB nu este prea mulțumit de prestația fotbalistului.

„Am avut multe ocazii, dar tot nu îmi convine, nu am avut siguranța jocului. Eu am făcut selecția cu tot ce e mai bun în România, trebuie să am posesia.

Am văzut aseară că Florinel Coman avea soluții de pase la mijloc, el s-a întors, s-a învârtit. Bă, dă, bă, mingea că ai unul la 4 metri, unul la 7. Pentru ce vrei să o pierzi? Asta trebuie să îi arate antrenorul. Bă, ce faci? Omrani are calitate, dar până dă mingea, ăhă, o dă la adversar. La CFR ținea, dădea pasă. Aseară nu.

Compagno nu e un tehnic, dar se luptă, nu am ce să îi zic. Oaidă e folositor echipei. Când vrei mai multă siguranță, trebuie să joci cu el. Nu e extraordinar, dar e folositor echipei”, a mai spus Becali potrivit sursei menționate.