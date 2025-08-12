B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Jude Bellingham va reveni la Real Madrid abia la finalul lui octombrie, întârziind debutul în La Liga

Jude Bellingham va reveni la Real Madrid abia la finalul lui octombrie, întârziind debutul în La Liga

Răzvan Adrian
12 aug. 2025, 19:45
Jude Bellingham va reveni la Real Madrid abia la finalul lui octombrie, întârziind debutul în La Liga
Sursa foto: Hepta / DPA Images / Bradley Collyer

După operația la umăr, Jude Bellingham nu va reveni în echipă mai devreme de sfârșitul lunii octombrie, ceea ce ar putea complica planurile pentru Xabi Alonso, antrenorul Real Madrid, relatează fotball-espana.

Cuprins:

  • De ce este recuperarea atât de mare pentru Jude Bellingham
  • Care este impactul asupra programului lui Real Madrid
  • Ce planuri are antrenorul de la Real

De ce este recuperarea atât de mare pentru Jude Bellingham

Renumitul mijlocaș, Jude Bellingham, de la Real Madrid a fost supus unei intervenții chirurgicale imediat după Cupa Mondială a Cluburilor FIFA pentru o luxație a umărului cu care avea probleme de peste un an.

Inițial, perioada de recuperare ar fi fost de 10-12 săptămâni, ceea ce i-ar fi permis lui Bellingham să revină la începutul lunii octombrie, în timpul pauzei internaționale.

Totuși, potrivit informațiilor furnizate de către Diario AS, Bellingham nu va participa pe teren înainte de finalul lunii octombrie.

„Jude Bellingham este în proces de a-și construi din nou masa musculară și să-și recapete forma optimă”, au transmis sursele apropiate clubului, pentru AS.

Care este impactul asupra programului lui Real Madrid

Întârzierea englezului îl va absenta de la primul derby madrilen al sezonului, dar și de primul Classico împotriva Barcelonei, programat la sfârșitul lunii octombrie.

Aceasta este o problemă serioasă pentru Xabi Alonso, care deja are câteva probleme cu absențele jucătorilor.

În prezent, mijlocașii disponibili sunt Arda Guler, Fede Valverde, Dani Ceballos și Aurelien Tchouameni, cu o revenire a lui Camavinga estimată în următoarele săptămâni.

Ce planuri are antrenorul de la Real

Penru a compensa lipsa lui Bellingham de la Real, Alonso a încercat să-l integreze pe David Alaba în rolul de mijlocaș central, o soluție temporară care ar putea stabiliza echipa până când englezul va prelua din nou rolul.

Totuși, sunt așteptări ca Real Madrid să caute în continuare jucători pentru a-și întări linia de mijloc, pentru a nu risca un deficit în această zonă a terenului.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Doi bărbați condamnați pentru trafic de influență. Instanța dispune confiscarea a 65.000 de euro și pedepse cu închisoarea
Externe
Doi bărbați condamnați pentru trafic de influență. Instanța dispune confiscarea a 65.000 de euro și pedepse cu închisoarea
Ce ingredient secret pun turcoaicele în pâine, pentru a ieși crocantă la exterior și moale la interior. Rețeta pas cu pas
Externe
Ce ingredient secret pun turcoaicele în pâine, pentru a ieși crocantă la exterior și moale la interior. Rețeta pas cu pas
Jennifer Aniston a vorbit deschis despre pierderea lui Matthew Perry. Actrița reflectă asupra luptei colegului din „Friends”
Externe
Jennifer Aniston a vorbit deschis despre pierderea lui Matthew Perry. Actrița reflectă asupra luptei colegului din „Friends”
O femeie de afaceri și-a uitat poșeta de 100.000 € într-un taxi. Ce-a făcut șoferul când a găsit-o, i-a lăsat pe toți mască
Externe
O femeie de afaceri și-a uitat poșeta de 100.000 € într-un taxi. Ce-a făcut șoferul când a găsit-o, i-a lăsat pe toți mască
Nicușor Dan, convorbire telefonică cu Zelenski, înaintea summitului Trump – Putin: „Pacea trebuie obținută cu Ucraina la masa negocierilor”
Externe
Nicușor Dan, convorbire telefonică cu Zelenski, înaintea summitului Trump – Putin: „Pacea trebuie obținută cu Ucraina la masa negocierilor”
Caz ȘOCANT! Un bărbat a acoperit cadavrul iubitei lui și l-a ținut acasă timp de doi ani!
Externe
Caz ȘOCANT! Un bărbat a acoperit cadavrul iubitei lui și l-a ținut acasă timp de doi ani!
China îndeamnă la pace în Ucraina: „Toate părțile, inclusiv Ucraina și UE, trebuie să participe la negocieri”
Externe
China îndeamnă la pace în Ucraina: „Toate părțile, inclusiv Ucraina și UE, trebuie să participe la negocieri”
Românii au speriat litoralul bulgăresc! Autoritățile din Bulgaria au aplicat amenzi usturătoare
Externe
Românii au speriat litoralul bulgăresc! Autoritățile din Bulgaria au aplicat amenzi usturătoare
„Ne așteaptă 15 ani de distopie”. Ce a declarat Mo Gawdat, fost director al companiei Google
Externe
„Ne așteaptă 15 ani de distopie”. Ce a declarat Mo Gawdat, fost director al companiei Google
Ambasada SUA la Bucureşti anunţă modificări importante în acordarea vizelor începând cu data de 2 septembrie / Vor fi restrânse categoriile de persoane scutite de interviul pentru reînnoirea vizei
Externe
Ambasada SUA la Bucureşti anunţă modificări importante în acordarea vizelor începând cu data de 2 septembrie / Vor fi restrânse categoriile de persoane scutite de interviul pentru reînnoirea vizei
Ultima oră
20:18 - Angelina Jolie pregătește vânzarea casei sale istorice din Los Angeles. Ce planuri are actrița
20:17 - Fotbaliștii lui Becali, bucuroși de decizia patronului: „Mă bucur că a înțeles!”
20:11 - Andrei Caramitru anunță că 40% dintre români sunt analfabeți funcțional, iar 15% sunt retardați clinic: „Se rezolvă cu iod, alimentație echilibrată. E groaznic”
20:00 - Ministrul Bogdan Ivan, explicații după ce și-a propus finul în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica: “Am zeci de fini. Omul ăsta înțelege administrație” (VIDEO)
19:59 - Ce să faci dacă ți se descarcă bateria la ATV pe drum
19:40 - Iustin Petrescu rupe gura târgului! Le arată răutăcioșilor că nu e șomer și dezvăluie cu ce se ocupă
19:17 - Doi bărbați condamnați pentru trafic de influență. Instanța dispune confiscarea a 65.000 de euro și pedepse cu închisoarea
19:17 - Fenomenul care îi alungă pe turiști de pe plajele din stațiunile românești. Ce este cliffing-ul și cum a apărut
19:12 - Maria Popovici, restricții alimentare dure, după ce a primit rezultatele analizelor. Ce dezvăluiri a făcut actrița
18:59 - Ce ingredient secret pun turcoaicele în pâine, pentru a ieși crocantă la exterior și moale la interior. Rețeta pas cu pas