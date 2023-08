Marius Șumudică îi declară război lui Adrian Mititelu / Acesta și-a făcut publică fișa postului de antrenor de la FCU Craiova: „O să aibă război!”

„CONTRACTUL PROPUS ANTRENORULUI MARIUS SUMUDICĂ :

– 50.000 euro net prima de instalare (30.000 euro la semnare, 20.000 euro pana la 01.01.2024)

– 15.000 euro net / luna

– 1000 euro net / victorie

– 1000 euro net / cazare lunara

– 25.000 euro net / daca se califica in play-off

– 50.000 euro net / daca se castiga Cupa Romaniei

– 10.000 euro net / daca joaca meciul de baraj Europa

– 20.000 euro net / daca se califica in Europa

– clauza de reziliere unilaterala a contractului in valoare de 150.000 euro net.

– daca pana la data de 15 martie 2024 echipa nu se situeaza minim pe locul 8 sau la cel mult 3 puncte de locul 8, clubul poate denunta unilateral contractul cu plata salariilor la zi.

– daca echipa se califica in play-off sau joaca meciul de baraj pentru Europa, contractul se prelungeste de drept pentru inca un an de zile sub aceleasi conditii.

Staff-ul lui Marius Șumudică:

– antrenor secund – 4000 euro net / luna + prime

– antrenor secund II – 4000 euro net / luna + prime

– preparator fizic (cumnatul sau) – 4000 euro net / luna + prime

– analist video (fiul sau) – 3000 euro net / luna + prime.

Pe acest contract am bătut palma fizic cu Marius Șumudică, aseară, urmând ca în cursul zilei de azi să semnăm contractul, avocatul dumnealui vrând să mai adauge 2-3 clauze ce țineau strict de legalitatea contractului.

În total, Marius Șumudică + staff-ul dumnealui însumau pentru club 350.000 euro net (fără taxe) + prime în 10 luni.

Dacă punem și taxele la socoteală, pe club l-ar fi costat undeva la 600.000 de euro + prime în 10 luni.

Acesta este contractul pe care Marius Șumudică «L-ar fi acceptat la începutul carierei»”, a scris Adrian Mititelu Jr., pe Facebook.