Mircea Lucescu, jignit de fostul selecționer al Ucrainei: „Ai 77 de ani. Vrei să ajungi să te scapi pe tine pe bancă?”

Dinamo Kiev, echipa antrenată de Mircea Lucescu, a fost învinsă clar de Dnipro, în prima sa partidă din campionatul Ucrainei, scor 0-3. Înfrângerea l-a făcut pe Myron Markevych (71 de ani), fostul selecționer al Ucrainei, să-și iasă din minți.

Mircea Lucescu, atacat după înfrângerea în fața lui Dnipro

Markevych a susținut că, la cei 77 de ani ai săi, ar fi cazul ca Lucescu să lase locul altcuiva pe banca celor de la Dinamo Kiev. Numai că modul în care și-a formulat ideea a fost de-a dreptul insultător.

„E bine că a fost doar 3-0 și nu 8-0. După cum am am mai spus, Dinamo este o echipă degradată. Nu se poate asta! E păcat. Nu știu ce se întâmplă acolo. Totul trebuie schimbat, de mult timp trebuia. La fel ca mulți fani, nu am cuvinte după acest meci. Nu e clar la ce se gândesc jucătorii, poate la un transfer.

Poți pierde, dar nu în fața unei echipe care abia a fost strânsă. Mă uit la Lucescu, are 77 de ani. Vrei ajungi să te scapi pe tine pe bancă în timpul meciului? I-aș alunga pe toți după un asemenea meci. Lăsați-l pe Lucescu să plece! Vă faceți de râs. Jucătorii se plimbă pe teren, e greu să-i vezi. Nu se poate așa! E o rușine”, a spus Myron Markevych, citat de

La finalul partidei, „Ar putea fi ultimul meu meci la Dinamo Kiev. Vorbesc foarte serios!”.

Anterior, Dinamo Kiev cu Benfica Lisabona (0-2 și 0-3).