Mircea și Răzvan Lucescu nu vor să mai audă de naționala României: „E prea târziu!”

Mircea (76 de ani) și Răzvan Lucescu (52 de ani) au dat cărțile pe față. Cei doi antrenori nu vor să mai audă vreodată de echipa națională de fotbal a României. Luceștii și-au găsit locuri calde în Ucraina și Grecia și nu vor să renunțe la ele prea curând.

Seniorul a explicat că a rămas marcat de experiența precedentă de pe banca națională și nu poate trece peste asta. Mircea Lucescu a vorbit și în numele fiului său, care ar fi fost netratat nepotrivit pe vremea când ocupa postul de selecționer.

„Eu mi-am spus părerea de mult timp, am suferit foarte mult atunci, când s-a întâmplat, şi mi-am spus mie că niciodată nu am să revin. Am plecat după un 4-0 cu Austria şi după un meci cu totul şi cu totul extraordinar şi după alte succese consecutive foarte bune şi o pleiadă de jucători tineri crescuţi pe lângă mine. Satisfacţia a fost enormă. Nu ştiu dacă cineva acolo ar avea nevoie de personalitatea mea, în FRF, nu cred.

S-a mai pus o dată problema şi au făcut tot ce a fost posibil să nu mă mai apropii de echipa naţională. Acum 20 şi ceva de ani. Nu actuala conducere. Răzvan Burleanu a venit după mine la Kiev să-mi propună să preiau naţionala. Era prea târziu.

Şi Răzvan are aceeaşi filosofie ca mine, nu mai antrenează niciodată naţionala, după ceea ce s-a întâmplat cu el atunci. S-a scris atunci ceva în GSP, că noi nu mai vrem să fim suporteri acestei naţionale, era cineva care plătea pentru aşa ceva. Şi el a terminat cu naţionala foarte bine, un 3-0 cu Bosnia. Nu e simplu să fii antrenorul naţionalei. Eu am fost puternic când am preluat naţionala şi aveam nişte atacuri incredibile in partea revistei Săptămâna. În fiecare săptămână mă desfiinţa, dar nu am avut nicio problemă”, a declarat Lucescu, la Digi Sport.

Ce condiții trebuie să îndeplinească viitorul selecționer al României, în opinia lui Mircea Lucescu

Mircea Lucescu fuge de națională și recomandă alte nume pentru banca „tricoloră”. În opinia antrenorului de la Dinamo Kiev, viitorul selecționer trebuie să aibă o minimă experiență pe banca unei echipe de club, cu rezultate pozitive. Astfel, seniorul a criticat indirect decizia FRF de a-l numi pe Mirel Rădoi selecționer al „naționalei mari”.

„Selecţionerul trebuie să aibă o susţinere totală a opiniei publice. Altfel va fi foarte greu ca mesajul său să ajungă la jucători. Dan Petrescu a demonstrat că e antrenor, Edi Iordănescu a demonstrat că poate fi antrenor. Adrian Ursea nu ştiu în ce măsură va fi ascultat de jucători. El este un bun antrenor.

Mutu nu ştiu cum s-a manifestat ca antrenor. E un băiat inteligent, cred eu, ar putea să facă. E un risc. Trebuie să acorde o atenţie deosebită şi să fie ajutat. Mi-aş fi dorit să fi avut cel puţin doi ani de antrenorat la o echipă de club şi pe urmă să plece la echipa naţională. Indiferent cine va fi, va avea sprijinul meu şi al tuturor celor din fotbal. Total”, a transmis Lucescu, pentru sursa citată.

Mircea Lucescu, ciuca bătăilor în UEFA Champions League

Adrian Mutu ar fi favorit să preia echipa națională a României, după ce FRF a fost refuzată de Mircea Lucescu, Răzvan Lucescu și Dan Petrescu. Răzvan Burleanu a mai dat chix și cu Cristoph Daum și cu Cosmin Contra înainte de Mirel Rădoi, dar nu și-a depus mandatul. Rămâne de văzut ce se va întâmpla până la startul Nations League, pe cine va miza de această dată Burleanu.

În campionatul Ucrainei, Mircea Lucescu ocupă locul secund cu Dinamo Kiev, cu 45 de puncte după 18 etape, la două puncte în spatele liderului Șahtior. Pe 3 este Dnepr, cu 40 de puncte.

În actuala ediție a UEFA Champions League Dinamo Kiev a fost ciuca bătăilor în grupa cu Bayern Munchen, Benfica Lisabona și FC Barcelona. A înregistrat 5 înfrângeri și doar un rezultat de egalitate. Astfel, echipa lui Mircea Lucescu a rămas în afara cupelor europene. Portughezii s-au calificat mai departe, în UCL, iar catalanii s-au calificat în Europa League.