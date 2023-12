Motivul pentru care Leo Messi nu s-a mai întors la Barcelona: „Adevărul este că nu s-a pus problema banilor niciodată”

În sezonul viitor, Leo Messi (35 de ani) . Miercuri seară, 7 iunie, presa spaniolă a publicat un interviu cu sportivul, care a dezvăluit motivele pentru care nu a ajuns la Barcelona.

Leo Messi a confirmat! Va merge la Inter Miami

Sportivul a menționat că și-a dorit foarte mult să revină la Barcelona, ba chiar a fost încântat de idee, însă nu vrea să repete experiența trăită în 2021, atunci când a fost pus să aștepte să vadă ce se va întâmpla, iar viitorul „să nu fie în mâna mea, ci în mâna altora”.

„Am auzit că Barcelona trebuia să vândă jucători sau să scadă salariile fotbaliștilor (n.r. – pentru aducerea sa) și adevărul este că nu am vrut să trec prin asta, să am de-a face cu așa ceva. Așa că am luat decizia că voi merge la Miami. Dacă nu am putut să revin la Barcelona, am vrut să părăsesc Europa, să ies din lumina reflectoarelor și să mă gândesc mai mult la familia mea”, a spus Leo Messi, potrivit .

Ce părere are Messi despre revenirea la Barcelona

„Deși am auzit că La Liga și-a dat acordul ca eu să revin, mai erau multe alte lucruri de pus la punct. N-am vrut să fiu eu vinovat de plecarea unor jucători sau de scăderea salariilor. Am fost deja acuzat de multe lucruri care nu erau adevărate în cariera mea la Barcelona și am obosit, nu voiam să trec prin toate astea din nou. Am vrut să fiu singurul care decide asupra viitorului meu, nu s-a putut, și mi-a fost teamă că se va repeta scenariul din 2021. De asemenea, am ajuns într-un moment în care vreau să ies puțin din lumina reflectoarelor, să mă gândesc mai mult la familia mea. După cum am mai spus, ultimii doi ani la Paris nu au fost cei mai buni pentru familia mea”, a menționat sportivul.

Leo Messi, despre aspectul financiar

susține că nu a fost niciodată problema banilor, acesta nici nu a vorbit cu Barcelona despre contract, fiind vorba doar despre o propunere.

„Adevărul este că nu s-a pus problema banilor niciodată. Nici măcar nu am apucat să vorbesc cu Barcelona despre contract acum. S-a trecut la o propunere, dar niciodată la o propunere formală, scrisă, semnată, pentru că încă nu era nimic concret. A existat intenția, dar nu am putut avansa nimic, nici măcar nu am vorbit despre bani. Dacă ar fi fost vorba despre bani, plecam în Arabia Saudită sau în altă parte”, a mai spus Messi, potrivit sursei citate.