Novak Djokovic a câștigat US Open 2023, al 24-lea titlu de Grand Slam din carieră. Sârbul este iarăși lider ATP (VIDEO)

Novak Djokovic s-a impus în finala cu Daniil Medvedev, în noaptea de duminică spre luni, și a câștigat US Open 2023, al 24-lea titlu de Grand Slam din carieră.

Sârbul a tranșat partida cu numărul 3 mondial în minimum de seturi, după trei ore și 17 minute de joc, scor 6-3 / 7-6 / 6-3. Succesul i-a asigurat revenirea în fruntea clasamentului ATP.

A fost al patrulea triumf la New York pentru Novak Djokovic, care nu mai câștigase trofeul din 2018.

Novak hoists the 🏆 once again in New York! — US Open Tennis (@usopen)

Astfel, el și-a luat revanșa pentru finala US Open 2021, când Daniil Medvedev îl învingea în minimum de seturi. Oricum Nole conduce cu 10-5 la duelurile directe după victoria de duminică noapte.

După ce a câștigat finala, Djokovic i-a adus un omagiu lui Kobe Bryant, baschetbalistul american care a murit în ianuarie 2020, alături de fiica sa Gianna, într-un accident de elicopter.

Tenismenul a îmbrăcat un tricou pe care apărea o imagine cu el și cu Kobe și mesajul „Mamba Forever” (Mamba pentru Totdeauna), o referire la porecla baschetbalistului, „Black Mamba”.

Novak hits 24 and pays tribute to the late Kobe Bryant 💙 — US Open Tennis (@usopen)

„Să intru în istoria acestui sport este ceva cu adevărat remarcabil şi special”, a declarat Djokovic, la ceremonia de înmânare a trofeului, potrivit .

„Evident, în toate modurile posibile, în toate sensurile posibile ale cuvântului special. Este greu de descris în cuvinte. Aveam un vis în copilărie, la şapte, opt ani. Voiam să devin cel mai bun jucător din lume şi să câştig trofeul de la Wimbledon. Era singurul lucru pe care mi-l doream. Dar apoi, când am reuşit, evident că am început să visez noi vise şi să îmi stabilesc noi obiective, noi ţeluri. Nu mi-am imaginat niciodată că voi fi aici, alături de voi, vorbind despre 24 de Slamuri. Niciodată nu am crezut că asta va fi realitatea, dar în ultimii doi ani am simţit că am o şansă, că am o şansă la istorie – şi de ce să nu profit de ea dacă mi se prezintă”, a mai spus superstarul sârb.