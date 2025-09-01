B1 Inregistrari!
Organizatorii turneului de la Cleveland vor să-i înlocuiască trofeul furat Soranei Cîrstea

Organizatorii turneului de la Cleveland vor să-i înlocuiască trofeul furat Soranei Cîrstea

Adrian Teampău
01 sept. 2025, 15:10
Sursa foto: Facebook - Sorana Cîrstea

Oganizatorii turneului de tenis de la Cleveland s-au oferit să înlocuiască trofeul care i-a fost furat jucătoarei de tenis Sorana Cîrstea într-o cameră de hotel din New York.

Cuprins:

  • Organizatorii turneului vor să înlocuiască trofeul
  • Cum a fost jefuită Sorana Cristea la New York
  • Ce precizări a făcut conducerea hotelului

Organizatorii turneului vor să înlocuiască trofeul

Sorana Cîrstea a anunţat în weekend că trofeul pe care l-a câștigat după turneul de la Cleveland i-a fost furat din camera de hotel de la New York, unde era cazată pentru US Open. La câteva ore după ce furtul trofeului, organizatorii turneului de tenis au reacţionat. Ei au promis că vor înlocui trofeul care a fost furat.

„Nu te putem lăsa să pleci acasă fără niciun trofeu!”, a precizat Tennis in the Land într-un story pe Instagram.

Organizatorii turneului de tenis au precizat că furnizorul trofeelor se va ocupa de această problemă.

Acest trofeu era primul turneu WTA câştigat de jucătoarea româncă de tenis, în 2021.

Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea a fost jefuită pe când se afla în timp ce se afla la New York. Hoții au pătruns în camera de hotel în care a fost cazată pe durata US Open și i-au furat un trofeu valoros.

Cum a fost jefuită Sorana Cristea la New York

Sorana Cîrstea a povestit într-o postare pe platformele de socializare cum i-a fost furat trofeul pe care l-a câștigat la turneul WTA 250 de la Cleveland. Potrivit spuselor sale, hoții au intrat în camera de hotel, în lipsa ei, și i-au furat din lucruri.  Incidentul a ajuns în atenția autorităților și a conducerii hotelului care au inițiat o anchetă.

Trofeul câștigat la turneul WTA 250 de la Cleveland este unul dintre cele mai recente succese din cariera Soranei Cristea. Ea a făcut apel la hoți să-i returneze trofeul precizând că nu are nici o valoare materială ci doar sentimentală

„Oricine mi-a furat trofeul de la Cleveland din camera 314 a hotelului, vă rog să-l înapoiați! Nu are NICIO valoare materială, doar sentimentală! Ar fi cu adevărat apreciat! Mulțumesc, Sorana”, a scris jucătoarea pe Instagram.

Ce precizări a făcut conducerea hotelului

Autoritățile au deschis rapid o anchetă, iar directorul hotelului a subliniat că acest furt este tratat cu maximă seriozitate. Ancheta este supravegheată de șeful securității, un fost detectiv cu experiență, ceea ce arată că hotelul a alocat resurse specializate pentru a rezolva problema.

„Suntem în strânsă legătură cu stimatul nostru oaspete în privința obiectului raportat ca dispărut. Directorul nostru de siguranță și securitate, un fost detectiv NYPD, supervizează personal ancheta. Tratăm problema cu cea mai mare seriozitate și continuăm să colaborăm direct cu doamna Cirstea”, a spus directorul general al hotelului, Simon Chapman, într-un interviu pentru CBS Sports.

