Sorana Cîrstea, jefuită în camera de hotel. Trofeul câștigat la Cleveland a dispărut. Ce mesaj a transmis jucătoarea

Ana Beatrice
31 aug. 2025, 12:45
Sorana Cîrstea a anunțat că a fost victima unui furt în timpul șederii sale la New York, unde a participat la US Open 2025. Jucătoarei din România i-a dispărut din camera de hotel trofeul câștigat recent la turneul WTA Cleveland.

Cuprins:

  • Ce s-a întâmplat în camera de hotel din New York

  • Mesajul transmis de Sorana pe Instagram

  • Ce valoare are trofeul pentru sportivă

  • Detalii despre turneul WTA Cleveland

Ce s-a întâmplat în camera de hotel din New York

Incidentul a avut loc la hotelul de lux The Fifty Sonesta, situat în apropiere de Rockefeller Center și Times Square. Din camera în care era cazată sportiva, trofeul cucerit la Cleveland a dispărut, chiar în perioada în care aceasta participa la ultimul Grand Slam al sezonului.

Mesajul transmis de Sorana pe Instagram

După eliminarea de la US Open, Sorana a scris pe rețelele sociale despre incident: „Oricine mi-a furat trofeul de la Cleveland din camera 314 de la @thefiftysonesta, vă rog să mi-l dați înapoi! Nu are valoare materială, ci doar sentimentală. Voi fi foarte recunoscătoare. Mulțumesc, Sorana!”.

Ce valoare are trofeul pentru sportivă

Deși obiectul nu are valoare materială mare, Sorana a subliniat că premiul are o însemnătate specială, fiind legat de una dintre recentele sale victorii în circuitul WTA.

Detalii despre turneul WTA Cleveland

Sorana Cîrstea a câștigat titlul la WTA Cleveland, un turneu de categorie 250, înainte de a ajunge la New York pentru US Open. Jucătoarea nu a menționat dacă și alte bunuri au dispărut, insistând doar asupra returnării trofeului.

