Paul Georgescu a traversat înot Strâmtoarea Gibraltar, una dintre cele mai dificile din lume

Paul Georgescu a traversat Strâmtoarea Gibraltar

Mai mult decât atât, dintre românii care au traversat această strâmtoare, încheind cei 16 kilometri dintre Spania şi Maroc în 3 ore şi 46 minute.

Călin Chiprianov şi Nicolae Leţ erau în anul 2012 primii români care traversau strâmtoarea în 4 ore şi 44 de minute, însă cu costum de neopren.

Pentru acesta, traversarea Strâmtorii Gibraltar a fost a doua încercare după cea din octombrie 2022.

„După ce în octombrie anul trecut am fost opriţi din cauza ceţii, iată că, în sfârşit, am dus la capăt şi această traversare. Pentru mine a fost un eveniment special pentru că am înotat alături de oameni frumoşi şi deosebiţi: Şerban Fraţilă, de care mă leagă o prietenie îndelungată fiind fost jucător de polo, Kate Steels, o prietenă şi o înotătoare extraordinară şi Fiona Cullinane, cea mai tânără înotătoare care a reuşit să traverseze cel mai dificil canal din lume – Canalul Nordic. Cu o asemenea echipă şi mai ales cu o asemenea energie pozitivă orice este posibil”, a transmis sportivul.