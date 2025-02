Meciul de Real Madrid – Manchester City, din play-off-ul pentru optimile , va fi arbitrat de un român. Partida este programată programată, miercuri, de la ora 22:00, pe Stadionul Santiago Bernabeu.

Arbitrul Istvan Kovacs a fost delegat de să conducă partida dintre Real Madrid şi Manchester City, în play-off-ul pentru optimile Ligii Campionilor. Informația a fost confirmată de Federaţia Română de Fotbal pe site-ul oficial. Centralul va fi ajutat de asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, dar și de al patrulea oficial Horațiu Feșnic. În camera VAR se vor afla, din Țările de Jos, Paulus von Boekel și Rob Dieperink.

Va fi al doilea duel dintre Manchester City şi Real Madrid arbitrat de Istvan Kovacs. Românul s-a mai aflat la centru în turul semifinalei Ligii Campionilor din 2022, de la Manchester, meci câştigat cu 4-3 de gazde. De asemenea, Kovacs a mai fost rezervă la returul semifinalei dintre aceleaşi echipe în 2023. Atunci jocul a fost condus de la centru de polonezul Szymon Marciniak.

Un alt oficial care va reprezenta România în această fază a competiţiei este Alexandru Deaconu. El va avea calitate de observator și va superviza brigada de arbitri din Polonia delegată la returul meciului AC Milan – Feyenoord (0-1 în tur).

În partida tur, la Manchester, Real Madrid s-a impus cu scorul de 3-2 prin golurile marcate de Kylian Mbappe (minutul 60), Brahim Diaz (minutul 86) şi Jude Bellingham (minutul 90+2). Pentru englezi a marcat Erling Haaland (minutele 19 şi 80 din penalty).

Pep Guardiola nu dă prea multe șanse echipei sale

Antrenorul Pep Guardiola evaluează la 1% şansele ca echipa sa, Manchester City, să învingă pe Real Madrid în manşa secundă a play-off-ului pentru optimile Ligii Campionilor, informează DPA. City va avea o misiune dificilă, la Madrid, după ce Real s-a impus cu 3-2 în meciul tur. Elevii lui Guardiola au avut evoluţii oscilante în ultimele luni, iar acest lucru i-a scos din lupta pentru titlu în Premier League.

„Sunt multe, multe meciuri în care nu am jucat la nivelul la care ne-am dorit şi, în final, am pierdut. Atunci nu a fost vorba doar de cele trei puncte, ci şi de modul în care ne-a afectat mental pentru următorul meci. S-a întâmplat de multe ori. Bineînţeles că această victorie ne ajută, însă o marjă pentru a câştiga pe Bernabeu din acea poziţie, toată lumea ştie, procentul pentru a merge mai departe ajunge la 1%. Sau nu ştiu cât, dar va fi minim”, a spus Guardiola.

Pe de altă parte, victoria categorică din acest weekend în meciul de pe teren propriu cu Newcastle (scor 4-0), dă speranţe fanilor înaintea revanşei cu madrilenii. Antrenorul a precizat că jucătorii săi vor lupta pentru a-și fructifica șansele la Madrid. El a spus că rezultatul din partida cu Newcastle nu va putea schimba realitatea.

„Însă cât timp avem o şansă, vom încerca, asta e sigur. Vom merge aşa cum am făcut-o mereu, dar în acest sezon realitatea este că am fost la mile distanţă. Am fost cu adevărat foarte săraci în performanţe şi rezultate în acest sezon. Pentru un meci, sâmbătă, am jucat foarte bine, dar nu o să schimbe opinia, realitatea. Dar, desigur, e mai bine să călătoreşti la Madrid cu acest rezultat”, a adăugat tehnicianul.