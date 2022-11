Performanță extraordinară: Holger Rune, elevul lui Patrick Mouratoglou, l-a învins pe Novak Djokovic în finala turneului Masters de la Paris (VIDEO)

Holger Rune (19 ani, 18 ATP), , l-a învins pe Novak Djokovic (35 de ani, 7 ATP) în finala turneului Masters de la Paris, scor 3-6, 6-3, 7-5.

Rune va primi un cec în valoare de 834.228 de dolari și, de luni, va ocupa poziția a 10-a în clasamentul ATP.

Colaborarea dintre Rune și Mouratoglou a debutat imediat după apariția al Simonei Halep, iar remarcă parcursul incredibil al jucătorului de atunci.

Rune a cucerit în octombrie titlul la Stockholm și a jucat finala la Basel. De asemenea, în Masterul parizian, turneu de 1.000 de puncte, a reușit să treacă de Stan Wawrinka, fost câștigător de Grand Slam, apoi a învins cinci jucători de top 10 ATP: Hurkacz, Rublev, Alcaraz, Auger-Aliassime și Djokovic.

Amintim că Novak Djokovic s-a chinuit serios în semifinala disputată cu Stefanos Tsitsipas (24 de ani, 5 ATP), scor 6-2, 3-6, 7-6(4). Oamenii din staff-ul sârbului au fost serios implicați și, spre finalul partidei, ei au fost filmați în timp ce îi pregăteau jucătorului, cel mai probabil, o bătură izotonică pentru energizare.

Dar faptul că au făcut paravan în timpul preparării i-a atras atenția lui Ben Rothenberg, unul dintre cei mai importanți jurnaliști specializați în tenis, scrie

Can anyone who knows tennis explain what is going on here, and why it’s being done this way? It looks amazingly dodgy.

