Performanțele sportive ale Simonei Halep, afectate de războiului din Ucraina

Războiul din Ucraina îi creează îngrijorări atât de mari Simonei Halep încât îi este greu să se contreze și să facă performanță pe terenul de tenis. Fostul lider mondial pune accidentările frecvente pe seama stresului resimțit în ultimii doi ani.

‘Toată lumea este îngrijorată de ceea ce se întâmplă, suntem cu toții obosiți. Acum situația este dificilă nu doar în lumea tenisului, ci peste tot. Oamenii suferă, situația este destul de dificilă. Pe fondul tuturor acestor lucruri, este dificil pentru noi să arătăm un joc stabil. Iar stresul constant generează accidentări. La un moment dat, mi-am dat seama că tenisul nu este atât de important în comparație cu tot ceea ce se întâmplă în lume. La începutul pandemiei, am fost foarte speriată, în situația actuală la fel. Dar nu o putem controla. Problemele actuale sunt mai importante decât orice altceva, dar ar trebui să fim recunoscători că putem face ceea ce ne place și că putem câștiga’, a spus Simona Halep, potrivit

Simona Halep nu crede că sportivii ruși și bieloruși trebuie sancționați din cauza deciziei autorităților de la Kremlin de a invada Ucraina.

„Nu vreau să vorbesc despre politică, pentru că în opinia mea este politică. Tenisul este un sport individual și, după părerea mea, sportivi nu au nicio vină. E o decizie grea. Sunt sigură că nu a fost o hotărâre ușor de luat”, a precizat Halep.

Simona Halep a recunoscut că a avut depresie

Simona Halep a recunoscut că s-a confruntat cu o după ce a pierdut finala de la Roland Garros din 2017.

„Înainte de a câștiga primul Grand Slam, am pierdut o altă finală la Roland Garros. Conduceam meciul. A fost cel mai deprimant moment din viața mea. Trei luni n-am putut să fiu fericită, nu mă puteam bucura de nimic, uneori mă trezeam plângând în timpul nopții. Aveam 6-3, 3-0 și am pierdut meciul. Dar am știut că trebuie să continui să muncesc, nu am renunțat la antrenament, a doua zi eram pe teren și mă antrenam din greu”, a povestit Simona Halep, pentru Top Court, platforma de e-learning din tenisul mondial, potrivit GSP.ro.