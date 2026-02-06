Radu Miruță (USR), ministrul Apărării, a declarat vineri, pentru B1 TV, că a trimis Corpul de Control la Steaua, deoarece a primit mai multe sesizări și a constatat că acolo „nu prea se generează venit, dar se consumă foarte mult”. Bugetul e de 32 de milioane de euro anual pentru toate sporturile.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

Ce a spus Miruță despre controlul la Steaua

„Am văzut în ultimul timp percepții că ar fi de 32 de milioane de euro doar pentru fotbal. Eu am spus că sunt 32 de milioane de euro la Steaua, asta incluzând toate sporturile. Cred că e un buget care merită un pic desfăcut pentru a înțelege exact cam cum se consumă”, a declarat ministrul Apărării.

Întrebat ce anume i-a atras atenția, Miruță a răspuns: „Suma de bani pentru care nu se livrează mare lucru, foarte multe mesaje și sesizări pe care le primesc, și dintr-o tabără și din cealaltă, din partea celor care sunt implicați la Steaua, foarte puține venituri generate de activele pe care acest club le are. Totuși, are spații, are stadion, are bazin de înot. Nu prea se generează venit, dar se consumă foarte mult”.

„Deocamdată am solicitat un control foarte amplu. Am început să primesc câte o informație parțială din acest control. Pun pe pagină să vedem cum arată fiecare piesă. Încă mai lipsesc piese, aștept să văd întreaga pagină cum arată și o să vin la fel de transparent și cu ce am găsit, și cu ce măsuri am luat”, a mai afirmat ministrul.