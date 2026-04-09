Răzvan Lucescu, răpus de durere. Trupul neînsuflețit al legendarului antrenor Mircea Lucescu, care s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, a fost depus miercuri la Arena Națională din București. Stadionul a devenit loc de reculegere pentru toți cei care au dorit să îi aducă un ultim omagiu celui supranumit „Il Luce”.

Evenimentul a început în jurul orei 16:00 și s-a desfășurat până la ora 21:00, fiind întrerupt pentru scurt timp de slujba de priveghi.

Cine a fost alături de „Il Luce” în aceste momente

Familia lui Mircea Lucescu a fost prezentă în permanență lângă sicriu. Fiul său, , împreună cu ceilalți membri ai familiei, au rămas alături de fostul selecționer pe tot parcursul evenimentului.

Răzvan a întâmpinat personal oamenii veniți să își ia rămas bun, le-a strâns mâna și le-a mulțumit pentru gestul lor. Alături de el s-au aflat soția și copiii, oferindu-i sprijin în aceste momente dificile.

Câți oameni au venit să-și ia rămas bun

Pe parcursul zilei, Arena Națională a fost vizitată de mii de persoane. Fani, oameni din lumea fotbalului, apropiați și simpli români au stat la cozi pentru a ajunge, fie și pentru câteva clipe, lângă sicriul lui Mircea Lucescu.

Respectul și admirația pentru marele antrenor s-au văzut în numărul impresionant al celor prezenți, care au dorit să îi aducă un ultim omagiu.

Răzvan Lucescu, răpus de durere. Ce momente emoționante au avut loc la priveghi

Atmosfera a fost una apăsătoare, iar emoțiile au fost greu de stăpânit. Răzvan Lucescu a încercat să fie puternic, însă la scurt timp după începerea ceremoniei a cedat, fiind susținut de soția sa, potrivit .

Un moment deosebit de dureros a avut loc înainte de slujba de priveghi, când Răzvan și mama sa au mers împreună la sicriu. Soția lui Mircea Lucescu nu și-a putut stăpâni lacrimile, iar fiul său a încercat să o consoleze, sărutând-o pe cap.

Vizibil afectat, Răzvan a plâns și el, privind din când în când spre cer.

La ora 21:00, porțile stadionului au fost închise, marcând finalul zilei dedicate omagiului public. În acel moment, familia s-a strâns în jurul sicriului, într-un moment de reculegere și durere.

Ceremonia va continua și azi, oferind în continuare posibilitatea celor care l-au admirat pe Mircea Lucescu să îi aducă un ultim omagiu.