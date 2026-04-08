Pe cine n-a lăsat Răzvan Lucescu să participe la funeraliile tatălui său

Traian Avarvarei
08 apr. 2026, 21:53
Sursa foto: Captură video TVR

Marele antrenor Mircea Lucescu a murit marți, la 80 de ani, și va fi înmormântat chiar în Vinerea Mare. Sute de persoane i-au adus deja un ultim omagiu și alții o vor putea face joi. Fiul său, Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK Salonic, nu le-a dat însă voie jucătorilor săi să participe la funeralii.

Jucătorii lui PAOK Salonic nu participă la funeraliile lui Mircea Lucescu

Răzvan Lucescu nu a vrut ca pierderea personală să afecteze programul echipei, așa că jucătorii lui PAOK vor rămâne la Salonic și vor efectua antrenamentul acasă vineri.

„Antrenamentul echipei PAOK se va desfășura conform programului în Vinerea Mare, Răzvan Lucescu preferând ca jucătorii săi să nu fie prezenți la înmormântarea tatălui său, Mircea. (…) Tehnicianul român și-a exprimat dorința ca jucătorii să nu participe la ceremonie, cerând ca programul echipei să fie respectat întocmai.

Astfel, antrenamentul programat pentru Vinerea Mare se va desfășura la Salonic, deoarece Răzvan Lucescu nu a dorit ca pierderea sa personală să afecteze pregătirea fotbaliștilor înaintea reluării campionatului după Paște”, a transmis gazzetta.gr, citată de GSP.

Totuși, o delegație formată din trei membri ai clubului PAOK se va deplasa la București.

Galatasaray îl omagiază pe Mircea Lucescu într-un moment emoționant pe teren. Ce impact a avut antrenorul român în Turcia (FOTO, VIDEO)
Sport
Galatasaray îl omagiază pe Mircea Lucescu într-un moment emoționant pe teren. Ce impact a avut antrenorul român în Turcia (FOTO, VIDEO)
Nume mari la catafalcul lui Mircea Lucescu. Gică Hagi nu și-a putut stăpâni lacrimile / Lucescu va fi înmormântat cu onoruri militare (VIDEO)
Sport
Nume mari la catafalcul lui Mircea Lucescu. Gică Hagi nu și-a putut stăpâni lacrimile / Lucescu va fi înmormântat cu onoruri militare (VIDEO)
Fatih Terim, scrisoare emoționantă de rămas-bun pentru Mircea Lucescu. Ce a scris despre relația și respectul dintre ei
Sport
Fatih Terim, scrisoare emoționantă de rămas-bun pentru Mircea Lucescu. Ce a scris despre relația și respectul dintre ei
Interviul lui Mircea Lucescu pentru The Guardian. Era cu două săptămâni înainte de meciul cu Turcia. Ce spunea regretatul antrenor în ceea ce avea să fie ultimul său interviu
Sport
Interviul lui Mircea Lucescu pentru The Guardian. Era cu două săptămâni înainte de meciul cu Turcia. Ce spunea regretatul antrenor în ceea ce avea să fie ultimul său interviu
Tudor Chirilă, tribut după moartea lui Mircea Lucescu. Legătura strânsă dintre celebrul artist și cel mai mare antrenor român
Sport
Tudor Chirilă, tribut după moartea lui Mircea Lucescu. Legătura strânsă dintre celebrul artist și cel mai mare antrenor român
Ce a moștenit cu adevărat Răzvan Lucescu de la tatăl său. Lecția care i-a clădit drumul în viață
Sport
Ce a moștenit cu adevărat Răzvan Lucescu de la tatăl său. Lecția care i-a clădit drumul în viață
Real Madrid nu l-a uitat pe Mircea Lucescu. Mesajul spaniolilor a apărut în timpul meciuliu de Champions League
Sport
Real Madrid nu l-a uitat pe Mircea Lucescu. Mesajul spaniolilor a apărut în timpul meciuliu de Champions League
Când și unde va fi înmormântat Mircea Lucescu. Mesajul inscripționat de pe cavoul său te va lăsa fără cuvinte
Sport
Când și unde va fi înmormântat Mircea Lucescu. Mesajul inscripționat de pe cavoul său te va lăsa fără cuvinte
Patriarhul Daniel: Mircea Lucescu s-a remarcat prin tactul pedagogic, cultura deosebită și ajutorul dat Bisericii. Ne rugăm lui Dumnezeu să odihnească sufletul său
Sport
Patriarhul Daniel: Mircea Lucescu s-a remarcat prin tactul pedagogic, cultura deosebită și ajutorul dat Bisericii. Ne rugăm lui Dumnezeu să odihnească sufletul său
Cum şi-a cunoscut Mircea Lucescu soția: „Eu eram în mijlocul tramvaiului…”
Sport
Cum şi-a cunoscut Mircea Lucescu soția: „Eu eram în mijlocul tramvaiului…”
Ultima oră
23:28 - Donald Trump pune sub semnul întrebării viitorul SUA în NATO. Ce discută liderul american cu Mark Rutte
23:22 - Răspunsul lui Cristian Tudor Popescu, întrebat dacă este ateu: „Acest Dumnezeu mi se pare pipernicit”
22:52 - Galatasaray îl omagiază pe Mircea Lucescu într-un moment emoționant pe teren. Ce impact a avut antrenorul român în Turcia (FOTO, VIDEO)
22:51 - Mărturii cutremurătoare. Tatăl olimpicului care s-a sinucis: „Am fost eu prost că nu mi-am dat seama. Dacă vorbeam cu el, poate îl salvam. Sufletul mă doare”
22:23 - USR, reacție dură după conferința lui Nicușor Dan: Suntem în dezacord cu opinia președintelui că numirile de procurori-șefi nu au marca PSD pe ele. Îngrijorările societății civile sunt reale
22:10 - Radu Marinescu vorbește despre noile numiri din justiție. Ce obiective anunță ministrul Justiției
21:31 - Primăria Râșnov lansează licitația pentru restaurarea Cetății. Când va fi redeschis monumentul publicului
21:29 - Ce măsuri a luat Guvernul ca România să nu rămână fără carburanți. Ivan: Fără deciziile noastre, motorina ar fi fost azi 11 lei pe litru / Prețul la gaze în Europa a crescut și cu 70%, noi am protejat consumatorii casnici (VIDEO)
20:52 - „Cam cât de idioți suntem”. Reacția lui CTP după conferința lui Nicușor Dan despre noii procurori-șefi
20:52 - Nicușor Dan critică modul în care dosarele Mineriadei și Revoluției au fost gestionate. Un eșec al justiției române, „fără discuție”