Pe cine n-a lăsat Răzvan Lucescu să participe la funeraliile tatălui său

Marele antrenor Mircea Lucescu a murit marți, la 80 de ani, și va fi înmormântat chiar în Vinerea Mare. Sute de persoane i-au adus deja și alții o vor putea face joi. Fiul său, Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK Salonic, nu le-a dat însă voie jucătorilor săi să participe la funeralii.

Jucătorii lui PAOK Salonic nu participă la funeraliile lui Mircea Lucescu

Răzvan Lucescu nu a vrut ca pierderea personală să afecteze programul echipei, așa că jucătorii lui PAOK vor rămâne la Salonic și vor efectua antrenamentul acasă vineri.

„Antrenamentul echipei PAOK se va desfășura conform programului în Vinerea Mare, Răzvan Lucescu preferând ca jucătorii săi să nu fie prezenți la înmormântarea tatălui său, Mircea. (…) Tehnicianul român și-a exprimat dorința ca jucătorii să nu participe la ceremonie, cerând ca programul echipei să fie respectat întocmai.

Astfel, antrenamentul programat pentru Vinerea Mare se va desfășura la Salonic, deoarece Răzvan Lucescu nu a dorit ca pierderea sa personală să afecteze pregătirea fotbaliștilor înaintea reluării campionatului după Paște”, a transmis gazzetta.gr, citată de

Totuși, o delegație formată din trei membri ai clubului PAOK se va deplasa la București.