Răzvan Lucescu umilit de patronul AEK Atena: „Ai făcut ce ai făcut și acum vrei sa dăm mâna? Pleacă!”

, antrenorul lui PAOK Salonic, a fost umilit de patronul atenienilor, Dimitris Melissanidis după ce i-a provocat pe fanii lui AEK Atena. Astfel ghinionul nu l-a părăsit pe Lucescu, după scorul de 0-2 cu AEK Atena, seara de duminică s-a încheiat și mai rău.

Răzvan Lucescu umilit

La încheierea meciului, tehnicianul lui PAOK a vrut să îl salute pe Dimitris Melissanidis, patronul amfitrionilor însă acesta l-a pus într-o situație cel puțin penibilă. „Ai făcut ce ai făcut și acum vrei sa dăm mâna? Pleacă!”, a fost răspunsul lui Dimitris. Acesta a făcut referire la gesturile lui Lucescu dinaintea partidei. Când s-a dus să verifice suprafața de joc, Lucescu jr a fost fluierat de fanii lui AEK, iar el le-a răspuns ridicând mâinile, semn că ar fi vrut să îi provoace să fie și mai zgomotoși.

Răzvan Lucescu a dat vina pe jucător pentru eșec

După ce au încasat câte un gol pe fiecare repriză, Răzvan i-a învinuit pe jucători pentru înfrângere și a declarat că a fost un joc ciudat.

„Jocul a fost foarte ciudat. Am început bine și nu am reușit să înscriem. Am pierdut din cauza a două erori comise pe construcția noastră. Acesta este fotbalul. A fost un meci tactic, iar micile detalii pot decide o asemenea partidă. Noi am ajutat-o pe AEK cu un mare assist”, a comentat el.

”Echipa va mai avea suișuri și coborâșuri în această fază, e o echipă nouă, în esență. Există mulți factori și probleme care ne-au determinat drumul până acum.

Trebuie să credem în muncă și încredere în sine. Nu vă pot oferi un interval de timp în care aceste suișuri și coborâșuri se vor stabiliza. Acum am fost cam aceiași care am învins-o pe Olympiakos, pe Karaiskakis.” a mai adăugat .