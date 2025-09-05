B1 Inregistrari!
Acasa » Sport » România, învinsă categoric de Canada. Eșec umilitor în amicalul de pe Arena Națională

România, învinsă categoric de Canada. Eșec umilitor în amicalul de pe Arena Națională

Traian Avarvarei
05 sept. 2025, 23:03
România, învinsă categoric de Canada. Eșec umilitor în amicalul de pe Arena Națională
Sursa foto: Echipa națională de fotbal a României / Facebook

Echipa națională de fotbal a României a fost învinsă de echipa Canadei, scor 0-3, într-un amical disputat vineri seara, pe Arena Națională din București. Au marcat: J. David ’11, Ahmed ’21, Sigur ’77.

România a primit 3 goluri de la Canada și n-a dat niciunul

În minutul 11, Canada a deschis scorul, în urma unei faze fixe. Ali Ahmed a executat bine o lovitură liberă, iar Jonathan David, atacantul celor de la Juventus, a marcat cu o lovitură de cap din apropiere.

A urmat apoi ocazia lui Oluwaseyi, înainte ca oaspeții să-și dubleze avantajul. Horațiu Moldovan a primit mingea de la Rațiu, a încercat să-l dribleze pe Ahmed, dar a pierdut mingea, iar canadianul a marcat din careul mic pentru 2-0.

În minutul 77, Niko Sigur a finalizat cu un șut la colțul lung, la care portarul nostru nu a avut replică, notează EuroSport.

Prima ocazie concretă pentru România a fost a lui Nicolae Stanciu, care în minutul 32 a șutat cu stângul, peste poartă, din careu, scrie GSP. Și Drăguș a avut ocazii de gol în a doua repriză, dar care nu s-au concretizat.

Circa 30.000 de suporteri au fost pe Arena Națională. „Putea să fie și 4-0 pentru Canada, dar noroc că mingea a avut milă de noi și-a ieșit afară. Cu fiecare minut și cu fiecare fază a oaspeților, tot mai mulți spectatori părăseau arena, începând de la golul al treilea al adversarei”, a relatat GSP.

Echipa națională întâlnește Cipru chiar marțea viitoare, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

