România, învinsă categoric de Canada. Eșec umilitor în amicalul de pe Arena Națională

Echipa națională de fotbal a României a fost învinsă de echipa Canadei, scor 0-3, într-un amical disputat vineri seara, pe Arena Națională din București. Au marcat: J. David ’11, Ahmed ’21, Sigur ’77.

România a primit 3 goluri de la Canada și n-a dat niciunul

În minutul 11, Canada a deschis scorul, în urma unei faze fixe. Ali Ahmed a executat bine o lovitură liberă, iar Jonathan David, atacantul celor de la Juventus, a marcat cu o lovitură de cap din apropiere.

A urmat apoi ocazia lui Oluwaseyi, înainte ca oaspeții să-și dubleze avantajul. Horațiu Moldovan a primit mingea de la Rațiu, a încercat să-l dribleze pe Ahmed, dar a pierdut mingea, iar canadianul a marcat din careul mic pentru 2-0.

În minutul 77, Niko Sigur a finalizat cu un șut la colțul lung, la care portarul nostru nu a avut replică, notează

Prima ocazie concretă pentru România a fost a lui Nicolae Stanciu, care în minutul 32 a șutat cu stângul, peste poartă, din careu, scrie Și Drăguș a avut ocazii de gol în a doua repriză, dar care nu s-au concretizat.

Circa 30.000 de suporteri au fost pe Arena Națională. „Putea să fie și 4-0 pentru Canada, dar noroc că mingea a avut milă de noi și-a ieșit afară. Cu fiecare minut și cu fiecare fază a oaspeților, tot mai mulți spectatori părăseau arena, începând de la golul al treilea al adversarei”, a relatat GSP.

Echipa națională întâlnește Cipru chiar marțea viitoare, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.