România rămâne pe locul 22 în , conform ierarhiei publicate în această săptămână. „Stejarii” își mențin poziția fără modificări.

La nivelul echipelor de top, Franța a fost una dintre marile câștigătoare ale actualizării de clasament. După victoria obținută în fața Irlandei în Turneul celor Șase Națiuni, francezii au urcat pe locul patru mondial.

Unde se află România în ierarhia mondială a rugbyului

Cu un total de 59,68 puncte, își păstrează locul 22 în clasamentul mondial de rugby, conform ierarhiei actualizate. Naționala „Stejarii” continuă să se afle în zona mediană a clasamentului internațional.

Privind spre viitor, tricolorii se pregătesc pentru provocări majore la Campionatul Mondial din 2027. Acolo vor înfrunta adversari de calibru precum Georgia, Italia și Africa de Sud.

În partea superioară a clasamentului, Franța a făcut un pas înainte, urcând pe locul patru. Ascensiunea a venit după succesul categoric obținut împotriva Irlandei, scor 36–14, în meciul de debut din Turneul celor Șase Națiuni. În urma acestui rezultat, irlandezii au coborât o poziție și se află acum pe locul cinci.

Cine domină clasamentul mondial de rugby în acest moment

Ierarhia mondială a rugbyului este condusă în continuare de Africa de Sud, campioana mondială en-titre. Formația sud-africană ocupă primul loc în clasament, cu 93,94 puncte.

Podiumul este completat de Noua Zeelandă, cu 90,33 puncte, și Anglia, care a acumulat 89,41 puncte, două echipe cu tradiție și constanță la cel mai înalt nivel. Pe pozițiile imediat următoare se află Franța, aflată pe locul patru, și Irlanda, care completează top cinci.

Top 10 este întregit de Argentina, Australia, Fiji, Italia și Scoția. Mai jos în clasament se regăsește Georgia, pe locul 13, în timp ce România ocupă poziția a 22-a, cu 59,68 puncte, într-un clasament extrem de competitiv la nivel global.