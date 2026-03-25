Julia Sauter a obținut calificarea în programul liber al Campionatelor Mondiale de patinaj artistic, după evoluția din programul scurt desfășurat la Praga. Performanța vine într-un context complicat, marcat de un moment dificil chiar înaintea intrării pe gheață.

Cum a reușit calificarea în programul liber

Sportiva care reprezintă România a încheiat programul scurt cu 52,67 puncte, rezultat care i-a asigurat poziția a 23-a în clasament și accesul în etapa următoare. Competiția este dominată de Kaori Sakamoto, urmată de Mone Chiba și Amber Glenn.

Pentru , aceasta este a șasea participare la Campionatele Mondiale, unde a avut anterior o clasare notabilă, locul 18, obținut la ediția din 2022. Evoluția de la Praga continuă seria prezențelor constante la cel mai înalt nivel.

Sportiva urmează să intre pe gheață în programul liber vineri, fiind programată să evolueze a doua în primul grup, potrivit Libertatea.

Ce s-a întâmplat înainte de intrarea pe gheață

Înainte de programul scurt, Julia Sauter a trecut printr-un moment complicat, recunoscând că a suferit un atac de panică care i-a afectat concentrarea. Situația a influențat începutul evoluției sale.

„Dintr-odată, nu mai știam ce se întâmplă sau unde mă aflu. Și nu mi s-a mai întâmplat asta de mult timp. Dar, totul se întâmplă cu un motiv. Mă bucur că m-am calificat pentru programul liber și sunt mândră că, după săritura Lutz simplă de la început, am reușit să-mi regăsesc spiritul de luptătoare. Voi lupta în programul liber”, a mărtusit ea.

Chiar dacă a comis o eroare la începutul exercițiului, sportiva a reușit să își recupereze ritmul și să finalizeze programul suficient de bine pentru calificare.

Ce rezultate recente confirmă forma sportivei

Rezultatul de la Praga vine la scurt timp după participarea la din 2026, unde Julia Sauter a obținut cea mai bună clasare din istorie pentru România. Sportiva a încheiat competiția pe locul 17.

Performanța olimpică a fost susținută de un punctaj total de peste 180 de puncte, ceea ce i-a permis accesul în finală și depășirea unor competitoare din țări cu tradiție. Acest rezultat a confirmat progresul constant al sportivei.

În ciuda condițiilor dificile de pregătire și a lipsei unei infrastructuri dedicate în România, Julia Sauter continuă să concureze la cel mai înalt nivel.