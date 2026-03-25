B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Patinatoarea României merge mai departe la Campionatele Mondiale. Ce s-a întâmplat înainte de intrarea pe gheață

Iulia Petcu
25 mart. 2026, 23:15
Julia Sauter sursa foto: Facebook/Comitetul Olimpic și Sportiv Român
Cuprins
  1. Cum a reușit calificarea în programul liber
  2. Ce s-a întâmplat înainte de intrarea pe gheață
  3. Ce rezultate recente confirmă forma sportivei

Julia Sauter a obținut calificarea în programul liber al Campionatelor Mondiale de patinaj artistic, după evoluția din programul scurt desfășurat la Praga. Performanța vine într-un context complicat, marcat de un moment dificil chiar înaintea intrării pe gheață.

Cum a reușit calificarea în programul liber

Sportiva care reprezintă România a încheiat programul scurt cu 52,67 puncte, rezultat care i-a asigurat poziția a 23-a în clasament și accesul în etapa următoare. Competiția este dominată de Kaori Sakamoto, urmată de Mone Chiba și Amber Glenn.

Pentru Julia Sauter, aceasta este a șasea participare la Campionatele Mondiale, unde a avut anterior o clasare notabilă, locul 18, obținut la ediția din 2022. Evoluția de la Praga continuă seria prezențelor constante la cel mai înalt nivel.

Sportiva urmează să intre pe gheață în programul liber vineri, fiind programată să evolueze a doua în primul grup, potrivit Libertatea.

Ce s-a întâmplat înainte de intrarea pe gheață

Înainte de programul scurt, Julia Sauter a trecut printr-un moment complicat, recunoscând că a suferit un atac de panică care i-a afectat concentrarea. Situația a influențat începutul evoluției sale.

„Dintr-odată, nu mai știam ce se întâmplă sau unde mă aflu. Și nu mi s-a mai întâmplat asta de mult timp. Dar, totul se întâmplă cu un motiv. Mă bucur că m-am calificat pentru programul liber și sunt mândră că, după săritura Lutz simplă de la început, am reușit să-mi regăsesc spiritul de luptătoare. Voi lupta în programul liber”, a mărtusit ea.

Chiar dacă a comis o eroare la începutul exercițiului, sportiva a reușit să își recupereze ritmul și să finalizeze programul suficient de bine pentru calificare.

Ce rezultate recente confirmă forma sportivei

Rezultatul de la Praga vine la scurt timp după participarea la Jocurile Olimpice de Iarnă din 2026, unde Julia Sauter a obținut cea mai bună clasare din istorie pentru România. Sportiva a încheiat competiția pe locul 17.

Performanța olimpică a fost susținută de un punctaj total de peste 180 de puncte, ceea ce i-a permis accesul în finală și depășirea unor competitoare din țări cu tradiție. Acest rezultat a confirmat progresul constant al sportivei.

În ciuda condițiilor dificile de pregătire și a lipsei unei infrastructuri dedicate în România, Julia Sauter continuă să concureze la cel mai înalt nivel.

Tags:
Ultima oră
00:03 - Adunarea Generală a ONU proclamă comerțul cu sclavi africani drept ‘cea mai gravă crimă împotriva umanității’
23:55 - Bruxelles aprobă finanțarea pentru apărare, dar nu și pentru Ungaria. Ce impact au disputele politice asupra deciziei
23:54 - Consilierul lui Isărescu: „Cred că șoferii ar putea experimenta pentru scurt timp transportul în comun”. Oficialul BNR, reacție extrem de dură în criza prețurilor la carburanți: „Nu mă aștept să îmi crească popularitatea”
23:20 - Summit Donald Trump – Xi Jinping, reprogramat. Când va avea loc întâlnirea la Beijing
23:09 - Călin Georgescu: „Forțe din Europa de Vest vor să mă elimine fizic”. El s-a comparat apoi cu Iisus
22:40 - Spania oferă sprijin financiar pentru familiile cu copii și venituri reduse. Ce condiții trebuie îndeplinite pentru a primi ajutoarele
22:38 - Teama care a urmărit-o pe Ela Crăciun timp de 20 de ani. Ce a determinat-o să renunțe la 44 de ani
22:37 - Kelemen Hunor, reacție în criza guvernamentală: Dacă nu găsim împreună o soluție, ne ducem în gard / Un guvern minoritar PNL-USR susținut din opoziție de AUR ar fi catastrofal
22:14 - Fenechiu: Poți colabora parlamentar cu orice partid, inclusiv cu AUR / Nici varianta unor alegeri anticipate nu e exclusă / Bolojan a demonstrat că vrea și poate să facă reformă, dar e blocat (VIDEO)
22:01 - Lege nouă limitează accesul agresorilor sexuali în instituții sensibile. Cum sunt protejate persoanele vulnerabile