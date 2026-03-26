Înaintea duelului decisiv dintre România și Turcia, Nicușor Dan a fost întrebat, în cadrul unei conferințe de presă, dacă are un pronostic sau un mesaj pentru echipa națională.

Șeful statului a ales, însă, să nu facă nicio estimare privind rezultatul partidei, invocând un motiv personal.

“Nu am pronosticuri și am superstiții. Și din cauza asta nu vă răspund la întrebare”, a spus președintele.

Când și unde se joacă meciul România – Turcia?

Partida dintre România și are loc joi, 26 martie, la Istanbul, și începe la ora 19:00. Meciul va fi transmis în direct de Prima TV.

Este vorba despre semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026, iar confruntarea se dispută într-o singură manșă.

Ce se întâmplă dacă România câștigă

În cazul unei victorii, naționala României va avansa în finala barajului, programată pe 31 martie 2026.

Adversara tricolorilor va fi echipa care se impune în duelul dintre Slovacia și Kosovo.

De ce este acest meci, România – Turcia, atât de important

Partida de la Istanbul reprezintă un moment-cheie pentru echipa națională, fiind un meci eliminatoriu care poate decide drumul către turneul final.

Fără manșă retur, orice greșeală poate fi decisivă, iar presiunea este una uriașă pentru jucători.

Ce a declarat Mircea Lucescu înainte de meci

Selecționerul Mircea Lucescu a vorbit despre importanța confruntării și despre încrederea pe care o are în jucătorii săi.

„Meciul se joacă mâine, până atunci, nu știm ce echipă va intra în teren. Indiferent cine va juca acolo, jucătorii noștri au valoarea pentru a-și putea domina adversarii direcți. Sunt convins de acest lucru, vom vedea mâine. Nu discutăm înainte de meci de ce s-ar putea întâmpla. Un antrenor își conduce echipa din spatele grupului. Se va scrie în continuare, dar echipele care vor intra mâine în teren vor decide rezultatul final”, a spus Lucescu, potrivit .

Totodată, acesta a subliniat că atmosfera va fi una specială și că obiectivul este clar: victoria.

„E un joc foarte important, vom face tot ce e posibil să merităm această calificare. Ambianța este extraordinară, mă așteptam să se dea dreptul mai multor suporteri români să fie pe stadion, cel puțin 30%. Cred că stadionul oricum s-ar fi umplut. Iubesc mult Turcia, mi-a adus multe satisfacții, atât profesionale, cât și de viață, m-am simțit foarte bine în mijlocul suporterilor turci, îi respect, dar profesia este altceva. Sunt aici să câștig acest meci”, a mai adăugat selecționerul.