Scumpirile din România schimbă comportamentul de consum. Tot mai mulți români aleg cumpărăturile peste graniță: „Calitatea produselor este mult mai bună"

Ana Beatrice
09 feb. 2026, 16:28
Scumpirile din România schimbă comportamentul de consum. Tot mai mulți români aleg cumpărăturile peste graniță: „Calitatea produselor este mult mai bună”
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Care sunt alternativele românilor în fața scumpirilor
  2. Care sunt alte destinații alese de români pentru cumpărături

România continuă să ocupe primele locuri în Uniunea Europeană în ceea ce privește scumpirile. Pe fondul acestor creșteri de prețuri, tot mai mulți români aleg să își facă cumpărăturile peste graniță, în țările vecine. Acolo descoperă că aceleași produse sunt mai accesibile sau au o calitate mai bună. O altă opțiune tot mai populară este cumpărarea de pe platforme online din străinătate, unde prețurile sunt mai mici și ofertele mai atractive. În fața acestei presiuni economice, oamenii caută soluții pragmatice pentru a obține valoare reală pentru banii lor.

Care sunt alternativele românilor în fața scumpirilor

Scumpirile accelerate din ultima perioadă au schimbat complet modul în care românii își fac cumpărăturile. Fiecare drum la supermarket s-a transformat într-o adevărată provocare. Mulți consumatori consideră că reducerile din magazinele din România nu mai sunt suficiente. Aceștia susțin că aceleași lanțuri comerciale oferă prețuri mai avantajoase în afara țării, potrivit Adevărul.

Drept urmare, rețelele sociale s-au umplut de discuții, recomandări și schimburi de experiență între cei care caută soluții reale pentru a-și proteja bugetul. O dezbatere intensă pe această temă, devenită virală pe un grup de Facebook dedicat ofertelor și reducerilor, a readus în atenție cumpărăturile peste graniță.

„Mergem cam o dată pe lună la Ruse pentru cumpărături. Nu e o diferență mare de preț, dar calitatea produselor este mult mai bună. Luăm produse locale bulgărești, pentru că mezelurile și lactatele de la noi sunt pline de chimicale”, a spus un bărbat.

Bulgaria, Ungaria și Serbia sunt printre cele mai frecvent menționate destinații. Acestea sunt alese fie pentru calitatea superioară a produselor, fie pentru reduceri consistente și o ofertă mai diversificată, inclusiv pentru diete speciale. În aceste condiții, tot mai mulți români caută alternative pentru a-și proteja bugetul familiei. Pentru unii, cumpărăturile peste graniță au devenit o soluție practică și constantă. Mulți dintre cei care au încercat această variantă spun același lucru. Produsele sunt adesea mai bune, iar prețurile, în multe cazuri, mai mici decât în România.

Care sunt alte destinații alese de români pentru cumpărături

Pe lângă țările vecine, unii români se orientează și către Republica Moldova. Aceștia sunt atrași în special de prețurile mai mici la pește congelat, dulciuri sau vinuri, considerate avantajoase din punct de vedere calitativ. Totuși, aceștia țin cont de limitele impuse privind cantitățile care pot fi aduse înapoi în țară.

Alții preferă Turcia, unde costurile pentru alimente și cazare sunt percepute ca fiind accesibile. Drumul este considerat rentabil mai ales dacă este combinat cu o vacanță. În discuțiile online apar și destinații mai puțin obișnuite, precum Bosnia și Herțegovina sau orașul Cernăuți din Ucraina, unde unii români susțin că găsesc produse mai ieftine decât pe piața locală.

Această orientare spre cumpărături externe este strâns legată de contextul economic. România are în continuare cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană.

