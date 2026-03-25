Ce șanse are România în barajul cu Turcia, programat joi, 26 martie?

Pe 26 martie, începând cu ora 19:00, are loc partida dintre Turcia și România. Partida de la Istanbul contează pentru semifinala play-off-ului în vederea Campionatului Mondial din acest an. Câștigătoarea acesteia o va înfrunta în deplasare în finală pe Slovacia sau pe Kosovo. Ultimul act al play-off-ului se va desfășura pe 31 martie.

Turcia, calificare fără probleme în play-off, România cu emoții

România s-a calificat în acest play-off prin intermediul Ligii Națiunilor. A câștigat acolo grupa, cu șase victorii din tot atâtea partide. Adversare au fost Kosovo, Cipru și Lituania. De punctat că România a câștigat la “masa verde” partida din penultima etapă, contra lui Kosovo.

Astfel, „tricolorii” în sezonul 2026-2027 de Nations League, alături de Polonia, Bosnia și Suedia. Sigur, câștigarea grupei Nations League nu a garantat prezența „tricolorilor” în play-off. La această prezență au contribuit și rezultatele naționalei din ultimele etape ale grupei preliminare, dar și alte rezultate.

De cealaltă parte, Turcia a încheiat pe poziția secundă în grupa din care au mai făcut parte Spania, Georgia și Bulgaria. A pierdut doar 5 puncte în acea grupă, toate împotriva Spaniei. Cel mai bun marcator a fost , jucătorul lui Juventus în valoare de 75 de milioane de euro, înscriind de 3 ori.

Cotele 1X2 la pariuri nu arată prea bine pentru „Tricolori”, dar un aspect pozitiv este că presiunea se mută pe gazde:

Victorie Turcia: 1.51

Egal: 4.25

Victorie România: 5.10

Cota ca Turcia să se califice în finala play-off-ului este 1.28, iar ca România să facă asta este 3.75. Sunt așteptate multe goluri în această partidă, cota pentru a se înscrie minim 3 reușite fiind 1.67. Un pariu combo – ambele formații să înscrie și să fie marcate peste 2.5 goluri are o cotă de 2.22. Opțiunea ca România să înscrie este cotată cu 1.62, iar ca „tricolorii” să nu fie învinși în timp regulamentar cu 2.28. Cotele afișate de platforma pot suferi ușoare modificări.

Istoric bogat al întâlnirilor directe

România și Turcia s-au mai întâlnit de 27 de ori în istorie. „Tricolorii” s-au impus în 14 rânduri, iar turcii de 5 ori. Opt partide s-au încheiat la egalitate. Ultima întâlnire directă a avut loc tocmai în 2013, în România. Se întâmpla în preliminariile Campionatului Mondial din 2014, când Turcia se impunea cu scorul de 2-0. Asta după ce, cu un an mai devreme, în partida din Turcia din aceleași preliminarii, România a câștigat cu scorul de 1-0. Acelea au fost singurele întâlniri directe oficiale din ultimii 40 de ani.

Cele două s-au întâlnit ultima dată în 2017, într-un meci amical desfășurat la Cluj. La acea vreme selecționer al Turciei era chiar Mircea Lucescu. Atunci naționala României s-a impus cu 2-0. Ambele goluri au fost marcate de Gicu Grozav, cel ce înscria și singurul gol din deplasare în preliminariile CM 2014.

Turneul final va începe pe 11 iunie și se va încheia pe 19 iulie. Va fi primul Campionat Mondial la care vor participa 48 de echipe. Se va desfășura în SUA, Canada și Mexic. Vor fi 12 grupe, fiecare conținând 4 echipe. Primele două clasate din fiecare grupă se vor califica în șaisprezecimi, în vreme ce cel mai bine 8 clasate de pe poziția a treia vor disputa un play-off pentru șaisprezecimi. În total se vor desfășura 104 meciuri.