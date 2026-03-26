Acasa » Sport » România a pierdut cu 0-1 în fața Turciei și a ratat calificarea la CM 2026. Ce ocazii a avut echipa națională

România a pierdut cu 0-1 în fața Turciei și a ratat calificarea la CM 2026. Ce ocazii a avut echipa națională

Ana Maria
26 mart. 2026, 21:02
România a pierdut cu 0-1 în fața Turciei și a ratat calificarea la CM 2026. Ce ocazii a avut echipa națională
Sursa foto: Hepta / @Abaca Press / AA
Cuprins
  1. Când s-a decis meciul de la Istanbul
  2. România a pierdut cu 0-1 în fața Turciei! Ce ocazii a avut România
  3. Ce vedete din România au fost văzute în tribune
  4. România a pierdut cu 0-1 în fața Turciei!  Ce urmează pentru naționala României

România a pierdut cu 0-1 în fața Turciei! Visul calificării la Campionatul Mondial din 2026 s-a încheiat pentru România, după înfrângerea suferită în fața Turciei, la Istanbul, scor 0-1. Unicul gol al partidei a fost marcat de Ferdi Kadioglu, care a profitat de o fază rapidă construită de gazde, după o pasă decisivă venită de la Arda Güler.

Când s-a decis meciul de la Istanbul

Partida a fost echilibrată, însă momentul decisiv a venit la începutul reprizei secunde, când apărarea României nu a reușit să gestioneze faza ofensivă a turcilor.

Ferdi Kadioglu a dat gol în minutul 53, stabilind scorul final al întâlnirii disputate pe stadionul din Istanbul.

România a pierdut cu 0-1 în fața Turciei! Ce ocazii a avut România

Cea mai mare oportunitate de a restabili egalitatea a venit în minutul 78, când Nicolae Stanciu, introdus pe parcurs, a fost foarte aproape de gol.

Execuția sa a lovit bara porții apărate de Uğurcan Çakır, după o eroare în defensiva echipei antrenate de Vincenzo Montella.

Ce vedete din România au fost văzute în tribune

 În tribune, alături de mii de suporteri români, și-au făcut apariția și mai multe nume cunoscute din sport și televiziune.

Printre cei surprinși pe stadionul Beșiktaș Park se numără Adrian MutuAndreea Esca și Gino Iorgulescu, care au venit să susțină echipa națională într-un moment crucial, potrivit Cancan.

Adrian Mutu și Andreea Esca au fost văzuți zâmbind și afișând o atitudine optimistă.

În schimb, Gino Iorgulescu a părut mult mai rezervat, fiind vizibil emoționat înainte de startul partidei. Prezența sa a atras atenția, mai ales în contextul problemelor personale recente din familie.

România a pierdut cu 0-1 în fața Turciei!  Ce urmează pentru naționala României

După acest rezultat, România este eliminată din cursa pentru calificarea la turneul final din SUA, Canada și Mexic.

Partida programată pe 31 martie, împotriva câștigătoarei duelului Slovacia – Kosovo, nu va mai avea miză, urmând să fie tratată ca un joc amical.

