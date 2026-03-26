Unde poți să urmărești meciul Turcia – România și la ce oră neobșnuită începe

Unde poți să urmărești meciul Turcia – România și la ce oră neobșnuită începe

Ana Maria
26 mart. 2026, 17:36
Foto: Hepta.ro / SportPictures / SPORT PICTURES

Meciul Turcia – România are loc azi, 26 martie. Naționala României are parte de un duel crucial joi seară, în deplasare, împotriva Turciei, într-o partidă care contează pentru semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial din 2026. Confruntarea are loc la Istanbul, de la ora 19:00, și va fi transmisă în direct de Prima TV.

Meciul se dispută într-o singură manșă, ceea ce înseamnă că echipa care se impune va merge direct în finala pentru calificare.

Meciul Turcia – România are loc azi, 26 martie. Ce urmează dacă naționala României câștigă

În cazul unei victorii, România va juca finala pentru calificare pe 31 martie 2026, împotriva câștigătoarei dintre Slovacia și Kosovo.

Partida de la Istanbul devine astfel una decisivă pentru parcursul tricolorilor spre turneul final.

Ce a declarat Mircea Lucescu înainte de meci

Selecționerul Mircea Lucescu a vorbit despre importanța confruntării și despre încrederea pe care o are în jucătorii săi.

„Meciul se joacă mâine, până atunci, nu știm ce echipă va intra în teren. Indiferent cine va juca acolo, jucătorii noștri au valoarea pentru a-și putea domina adversarii direcți. Sunt convins de acest lucru, vom vedea mâine. Nu discutăm înainte de meci de ce s-ar putea întâmpla. Un antrenor își conduce echipa din spatele grupului. Se va scrie în continuare, dar echipele care vor intra mâine în teren vor decide rezultatul final”, a spus Lucescu, potrivit Newsweek.

Totodată, acesta a subliniat că atmosfera va fi una specială și că obiectivul este clar: victoria.

„E un joc foarte important, vom face tot ce e posibil să merităm această calificare. Ambianța este extraordinară, mă așteptam să se dea dreptul mai multor suporteri români să fie pe stadion, cel puțin 30%. Cred că stadionul oricum s-ar fi umplut. Iubesc mult Turcia, mi-a adus multe satisfacții, atât profesionale, cât și de viață, m-am simțit foarte bine în mijlocul suporterilor turci, îi respect, dar profesia este altceva. Sunt aici să câștig acest meci”, a mai adăugat selecționerul.

De ce este acest meci atât de important pentru România

Partida de la Istanbul reprezintă unul dintre cele mai importante teste pentru echipa națională, în drumul spre Campionatul Mondial.

Fiind un meci eliminatoriu, fără manșă retur, presiunea este una ridicată, iar orice greșeală poate face diferența.

