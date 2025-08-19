B1 Inregistrari!
S-au aflat meciurile din play-off-ul Cupei Românei. Cu ce echipe se vor duela formațiile din SuperLiga

S-au aflat meciurile din play-off-ul Cupei Românei. Cu ce echipe se vor duela formațiile din SuperLiga

Elena Boruz
19 aug. 2025, 16:26
S-au aflat meciurile din play-off-ul Cupei Românei. Cu ce echipe se vor duela formațiile din SuperLiga
Foto: Facebook Cupa României Betano

S-au tras la sorți duelurile din play-off-ul Cupei României, iar formațiile care s-au calificat în această fază a competiției și-au aflat adversarele.

Meciurile se vor disputa într-o singură manșă, iar echipele din SuperLiga României nu au șansa de a îndrepta rezultatul în retur.

Cuprins:

  • Cu cine se vor duela echipele din SuperLiga
  • Ce a transmis FRF
  • Care este programul Cupei României

Cu cine se vor duela echipele din SuperLiga

Miercuri, la sediul FRF, cluburile din Liga 1, a doua și a treia și-au aflat adversarele. Cele 32 de echipe știu acum pe cine vor înfrunta în următoarea fază a competiției.

  • Farul Constanța – Corvinul Hunedoara
  • Csikszereda – FC Voluntari
  • Petrolul Ploiești – Poli Iași
  • UTA Arad – Steaua București
  • FC Botoșani – Unirea Alba Iulia
  • Metaloglobus – Câmpulung Muscel
  • Unirea Slobozia – Sănătatea Servicii Publice
  • FC Argeș – Agricola Borcea
  • CS Gloria Bistrița – CSO Băicoi
  • CS Afumați – Sporting Liești
  • Concordia Chiajna – Vulturii Fărcășești
  • Metalul Buzău – Ceahlăul Piatra Neamț
  • CSC Dumbrăvița – FC Bihor
  • CSM Olimpia Satu Mare – CSM Slatina
  • CS Dinamo București – Poli Timișoara
  • Șoimii Gura Humorului – Sepsi OSK

Ce a transmis FRF

Federația Română de Fotbal a emis un comunicat prin care a anunțat cum se va proceda, în cazul în care stadionul pe care este programat un meci, nu dispune de lumini pe timp de seară. În cazul în care partidele sunt programate la ore târzii, iar iluminarea este o problemă, duelurile se vor disputa pe un stadion din apropierea localității.

„În cazul în care jocurile din Cupa României urmează să fie televizate în direct şi sunt programate în nocturnă, iar clubul organizator nu dispune de un stadion dotat cu instalație de iluminat, jocul se va programa pe un stadion din localitatea cea mai apropiată, care îndeplineşte condițiile regulamentare necesare disputării jocului şi televizării.

Partidele se vor desfăşura în conformitate cu prevederile articolului 30 din ROAF, “Organizarea şi programarea Cupei României”. În caz de egalitate după 90 de minute de joc, se procedează la prelungiri şi, după caz, la executarea loviturilor de departajare din punctul de pedeapsă”, a transmis FRF.

Care este programul Cupei României

FRF a anunțat, de asemenea, și programul competiției. Debutul va avea loc în data de 27 august, iar finala se va disputa în luna mai a anului viitor.

Play-off: 27 august 2025

Faza grupelor, etapa 1: 29 octombrie 2025

Faza grupelor, etapa 2: 3 decembrie 2025

Faza grupelor, etapa 3: 17 decembrie 2025

Sferturi de finală: 4 martie 2026

Semifinale: 22 aprilie 2026

Finala: 13 mai 2026

