S-au aflat meciurile din play-off-ul Cupei Românei. Cu ce echipe se vor duela formațiile din SuperLiga

S-au tras la sorți duelurile din play-off-ul iar formațiile care s-au calificat în această fază a și-au aflat adversarele.

Meciurile se vor disputa într-o singură manșă, iar echipele din SuperLiga României nu au șansa de a îndrepta rezultatul în retur.

Cuprins:

Cu cine se vor duela echipele din SuperLiga

Ce a transmis FRF

Care este programul Cupei României

Cu cine se vor duela echipele din SuperLiga

Miercuri, la sediul FRF, cluburile din Liga 1, a doua și a treia și-au aflat adversarele. Cele 32 de echipe știu acum pe cine vor înfrunta în următoarea fază a competiției.

Farul Constanța – Corvinul Hunedoara

Csikszereda – FC Voluntari

Petrolul Ploiești – Poli Iași

UTA Arad – Steaua București

FC Botoșani – Unirea Alba Iulia

Metaloglobus – Câmpulung Muscel

Unirea Slobozia – Sănătatea Servicii Publice

FC Argeș – Agricola Borcea

CS Gloria Bistrița – CSO Băicoi

CS Afumați – Sporting Liești

Concordia Chiajna – Vulturii Fărcășești

Metalul Buzău – Ceahlăul Piatra Neamț

CSC Dumbrăvița – FC Bihor

CSM Olimpia Satu Mare – CSM Slatina

CS Dinamo București – Poli Timișoara

Șoimii Gura Humorului – Sepsi OSK

Ce a transmis FRF

Federația Română de Fotbal a emis un comunicat prin care a anunțat cum se va proceda, în cazul în care stadionul pe care este programat un meci, nu dispune de lumini pe timp de seară. În cazul în care partidele sunt programate la ore târzii, iar iluminarea este o problemă, duelurile se vor disputa pe un stadion din apropierea localității.

„În cazul în care jocurile din Cupa României urmează să fie televizate în direct şi sunt programate în nocturnă, iar clubul organizator nu dispune de un stadion dotat cu instalație de iluminat, jocul se va programa pe un stadion din localitatea cea mai apropiată, care îndeplineşte condițiile regulamentare necesare disputării jocului şi televizării.

Partidele se vor desfăşura în conformitate cu prevederile articolului 30 din ROAF, “Organizarea şi programarea Cupei României”. În caz de egalitate după 90 de minute de joc, se procedează la prelungiri şi, după caz, la executarea loviturilor de departajare din punctul de pedeapsă”, a transmis .

Care este programul Cupei României

FRF a anunțat, de asemenea, și programul competiției. Debutul va avea loc în data de 27 august, iar finala se va disputa în luna mai a anului viitor.

Play-off: 27 august 2025

Faza grupelor, etapa 1: 29 octombrie 2025

Faza grupelor, etapa 2: 3 decembrie 2025

Faza grupelor, etapa 3: 17 decembrie 2025

Sferturi de finală: 4 martie 2026

Semifinale: 22 aprilie 2026

Finala: 13 mai 2026