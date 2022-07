Sepsi după atacul lui Gigi Becali: „Am adus puncte pentru România, nu pentru Ungaria”

Laszlo Dioszegi, finanțatorul celor de la Sepsi Sf. Gheorghe, a reacționat la , omologul de la FCSB, citat de .

Suntem cu picioarele pe pământ și vrem întâi în play-off

Gigi Becali a avut un discurs agresiv, în esență xenofob, la adresa clubului Sepsi, pe fondul vizitelor recente făcute de premierul maghiar Viktor Orban în România. Dioszegi a oferit o replică mai cumpătată.

„Am auzit ceea ce a spus Gigi Becali, noi nu dispunem de un buget cu care putem aspira la titlu, dar nu spun că inima nu ar vrea. Suntem conștienți că Sepsi încă nu e o echipă care se poate bate la titlu. Suntem cu picioarele pe pământ și vrem întâi în play-off.

Cred că discursul domnului Becali nouă nu ne-a făcut rău. Suporterii altor echipe au venit în favoarea noastră și au zis că ne susțin, pentru că știu foarte bine că noi nu ne ocupăm decât de fotbal.

Sepsi spune că dacă ar fi fost sponsorizați de guvernul maghiar ar fi avut de zece ori mai mulți bani

Noi am adus 3 puncte coeficient pentru România (n.r. – victoria cu Olimpija Ljubljana a adus 1 punct la coeficient), pentru Ungaria nu am adus nici jumătate de punct.

Toate punctele intră în contul României, noi jucăm pentru România și ar fi frumos ca lumea să înțeleagă acest lucru, sportul trebuie să unească, nu să dezbine”, a spus Laszlo Dioszegi, potrivit Sptfm.

„Deja am ajuns o echipă mijlocie, însă nu dispunem de bani, sume uriașe, eu așa consider. Poate e și puțin inflamată situația cu vizita domnului permier Viktor Orban, care a venit pus și simplu la Tușnad, vine în fiecare an și e un lucru normal.

Noi nu am negat niciodată că stadionul din Sf. Gheorghe și baza din Miercurea Ciuc sunt construite exclusiv din banii din Ungaria. Noi dacă eram sponsorizați de guvernul maghiar, nu aveam 6 milioane buget, aveam poate 60 de milioane de euro.”