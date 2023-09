Sorin Cârțu pleacă de la Universitatea Craiova: „Am decis să ies din fotbal” / Care este motivul deciziei

La vârsta de 67 de ani, Sorin Cârțu a anunțat oficial, prin intermediul unei conferințe de presă, că părăsește funcția de președinte la CS Universitatea Craiova și că se retrage din fotbal.

Sorin Cârțu se retrage din fotbal

Fostul antrenor de fotbal susține că principalul motiv pentru care părăsește fotbalul are legătură cu cei peste 55 de ani de carieră.

„Am decis să ies din fotbal! Principalul motiv e perioada de peste 55 de ani de fotbal pe care o am. Am trecut prin cariera de fotbalist și antrenor, iar în ultimii patru ani și jumătate prin cea de conducător. Nu am venit cu foi ca să vorbesc, ci vorbesc exact ceea ce simt în momentul ăsta. Sunt mândru de ce am realizat în domeniul ăsta. Sunt la momentul în care vreau să mulțumesc celor care au fost alături de mine”, a explicat Sorin Cârțu.

Sorin Cârțu este unul dintre cele mai importante nume din istoria clubului Universitatea Craiova, club la care a fost jucător, antrenor și conducător, fiind antrenorul care a adus ultimul titlu în Craiova, în 1991, când echipa a realizat eventul.