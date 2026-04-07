Ce spun specialiștii despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Ce șanse de recuperare are, de fapt

Ana Maria
07 apr. 2026, 14:54
Sursă foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Care este starea de sănătate a lui Mircea Lucescu și ce spun medicii despre riscurile unei intervenții
  2. Ce șanse de recuperare are Mircea Lucescu

Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu rămâne una delicată, după ce fostul selecționer al României a fost internat de urgență la Spitalul Universitar de Urgență București. Medicii monitorizează atent evoluția acestuia, iar tratamentul început va fi menținut, cel puțin pentru moment.

Reprezentanții unității medicale au anunțat că, în cursul zilei de astăzi, va avea loc o nouă evaluare, în urma căreia ar putea fi stabilite următoarele etape ale îngrijirii.

Problemele medicale au apărut pe 29 martie, în timpul unei ședințe tehnice desfășurate înaintea unui antrenament al echipei naționale. Atunci, Mircea Lucescu s-a simțit rău și a fost transportat de urgență la spital.

Ulterior, medicii au confirmat că acesta a suferit un infarct miocardic acut, iar evoluția stării sale a necesitat monitorizare continuă și evaluări complexe.

Care este starea de sănătate a lui Mircea Lucescu și ce spun medicii despre riscurile unei intervenții

Situația este una complicată, iar o eventuală intervenție implică riscuri importante, având în vedere istoricul medical al pacientului.

Am văzut că s-a precizat că au reapărut aritmiile cardiace și, probabil, a apărut și o afectare neurologică importantă. Are în istoric un alt infarct, acum mulți ani, deci este o inimă cu leziuni coronariene multiple.

Una este să ai una-două găuri, le cârpești și ai haina cât de cât utilă. Alta este să fie mâncată peste tot de molii. Oricât de mult ai cârpi-o, se rupe în altă parte. Cam așa și aici”, a explicat medicul cardiolog Dan Tesloianu, potrivit Cancan.

În funcție de rezultatele noii evaluări, medicii ar putea decide dacă este necesară montarea unui sistem de asistare mecanică a inimii (ECMO), o procedură complexă utilizată în cazurile severe.

Deocamdată, echipa medicală a ales să continue tratamentul actual, considerând că acesta este adecvat în acest moment.

Ce șanse de recuperare are Mircea Lucescu

Deciziile privind tratamentul au fost luate în urma unei analize extinse, la care au participat specialiști din mai multe domenii, inclusiv cardiologie, terapie intensivă, chirurgie cardiacă și hematologie.

În cursul zilei de astăzi a avut loc întrunirea echipelor medicale care îl îngrijesc pe dl. Mircea Lucescu (cardiologie, aţi, chirurgie cardiacă, hematologie), împreună cu un medic cardiolog român care activează în Franţa, la solicitarea familiei.

La această întâlnire a participat şi familia pacientului. Pentru moment decizia este că se va continuă tratamentul iniţiat, apreciindu-se corectitudinea acestuia”, a precizat Spitalul Universitar de Urgență din Capitală.

