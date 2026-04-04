B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Starea lui Mircea Lucescu, după infarctul suferit vineri. Ce a transmis Spitalul Universitar

Selen Osmanoglu
04 apr. 2026, 10:21
Sursa foto: Zuma Press / Erdem Sahin
Cuprins
  1. Evoluția pacientului, „firească patologiei existente”
  2. Intervenția medicală de urgență
  3. Probleme medicale recente
  4. Activitatea profesională recentă

Fostul antrenor al naționalei României, Mircea Lucescu, care a suferit vineri dimineață un infarct miocardic acut, este stabil și se află sub supraveghere atentă în cadrul Spitalului Universitar de Urgență din București, anunță reprezentanții unității medicale.

Evoluția pacientului, „firească patologiei existente”

Spitalul Universitar de Urgență din Capitală a transmis sâmbătă dimineață:

„Având în vedere interesul firesc manifestat în spațiul public, facem precizarea că evoluția pacientului este firească patologiei existente, cu o dinamică pozitivă. SUUB va comunica oficial orice element de interes public, dacă va fi necesar, făcând apel la respectarea demnității și intimității individuale a fiecărui pacient”, conform Agerpres.

Intervenția medicală de urgență

În dimineața zilei de vineri, Mircea Lucescu a fost preluat de urgență din secție și transportat în sala de intervenții, unde a fost supus unei angioplastii primare.

„Pacientul este stabil, conștient și cooperant cu personalul medical”, au precizat reprezentanții spitalului.

După procedură, fostul selecționer rămâne internat în Secția de Cardiologie, sub monitorizare atentă.

Probleme medicale recente

Lucescu a mai avut probleme cardiace în cantonamentul echipei naționale, fiind transportat la spital pe 29 martie, după o tulburare majoră de ritm cardiac. Atunci a fost montat un defibrilator pentru reglarea bătăilor inimii.

Anterior, în ianuarie și februarie 2026, antrenorul a fost internat câteva zile din cauza unei infecții subcutanate, după care a plecat în Belgia pentru investigații suplimentare. În 2023, Lucescu a suferit o operație la picior în Ucraina, din cauza coxartrozei, iar în ianuarie 2025 a fost operat la șoldul drept în București.

Activitatea profesională recentă

Mircea Lucescu și-a încheiat mandatul de selecționer al echipei naționale a României joi, 3 aprilie. În perioada mandatului său recent, a asistat echipa la barajul pentru Cupa Mondială, însă nu a mai putut fi prezent la meciul din Slovacia, după problemele cardiace suferite în cantonament.

Tags:
Ultima oră
23:58 - Haos total în Giulești! Scandal după meciul Rapid – U Cluj. Jucătorii, înjurați și loviți din tribună: „Ole, ole, mai scumpiți biletele”
23:18 - Avertismentul consilierului onorific al premierului despre prețurile la pompă: Revenirea la nivelurile de dinainte este o iluzie
22:25 - Ministrul Sănătăţii recunoaște: „La 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare”
21:54 - După 8 luni de tăcere, Mihaela Rădulescu face dezvăluiri sfâșietoare despre pierderea lui Felix Baumgartner: „Cea mai întunecată perioadă din viața mea”
21:11 - Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
20:21 - Clima planetei, în dezechilibru. Încălzirea globală accelerează mai rapid ca niciodată. Ce arată datele oficiale
19:37 - Dragoș Pîslaru, critici la adresa Partidului Social Democrat: „Avem prea mulți farisei care nu mai pot de grija oamenilor și de fapt își numără cutiile de pantofi”
19:02 - Oana Ioniță dă cărțile pe față despre relația cu Cove: „Am avut o aventură”. Mărturisirea neașteptată despre cum s-a îndrăgostit de prezentator
18:27 - De la tradiție la compromis: mielul dispare de pe masa de Paște și este înlocuit cu carne de pui
17:51 - Vești alarmante! Mircea Lucescu luptă pentru viață. Ce dezvăluiri face Mihai Stoichiță despre starea lui: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”