Fostul antrenor al naționalei României, Mircea Lucescu, care a suferit vineri dimineață un infarct miocardic acut, este stabil și se află sub supraveghere atentă în cadrul Spitalului Universitar de Urgență din , anunță reprezentanții unității medicale.

Evoluția pacientului, „firească patologiei existente”

Spitalul Universitar de Urgență din Capitală a transmis sâmbătă dimineață:

„Având în vedere interesul firesc manifestat în spațiul public, facem precizarea că evoluția pacientului este firească patologiei existente, cu o dinamică pozitivă. SUUB va comunica oficial orice element de interes public, dacă va fi necesar, făcând apel la respectarea demnității și intimității individuale a fiecărui pacient”, conform Agerpres.

Intervenția medicală de urgență

În dimineața zilei de vineri, Mircea Lucescu a fost preluat de urgență din secție și transportat în sala de intervenții, unde a fost supus unei angioplastii primare.

„Pacientul este stabil, conștient și cooperant cu personalul medical”, au precizat reprezentanții spitalului.

După procedură, fostul selecționer rămâne internat în Secția de Cardiologie, sub monitorizare atentă.

Probleme medicale recente

Lucescu a mai avut probleme cardiace în cantonamentul echipei naționale, fiind transportat la spital pe 29 martie, după o tulburare majoră de ritm cardiac. Atunci a fost montat un defibrilator pentru reglarea bătăilor inimii.

Anterior, în ianuarie și februarie 2026, antrenorul a fost internat câteva zile din cauza unei infecții subcutanate, după care a plecat în Belgia pentru investigații suplimentare. În 2023, Lucescu a suferit o operație la picior în Ucraina, din cauza coxartrozei, iar în ianuarie 2025 a fost operat la șoldul drept în București.

Activitatea profesională recentă

Mircea Lucescu și-a încheiat mandatul de selecționer al echipei naționale a României joi, 3 aprilie. În perioada mandatului său recent, a asistat echipa la barajul pentru Cupa Mondială, însă nu a mai putut fi prezent la meciul din Slovacia, după problemele cardiace suferite în cantonament.