Statuia lui Diego Maradona, amplasată în fața stadionului din Napoli, la un an de la moartea fostului mare fotbalist (FOTO)

Joi, 25 noiembrie, s-a împlinit un an de zile de la moartea lui Diego Armando Maradona. Cu acest prilej, o statuie a fostului mare fotbalist a fost amplasată în fața stadionului din Napoi, care-i poartă numele.

Napoli are set to place this Diego Maradona statue outside their stadium later today (via Corriere dello Sport). pic.twitter.com/yTR8E9OmUJ

— Get Italian Football News (@_GIFN) November 25, 2021