Surpriză de proporții în fotbalul românesc. Gică Hagi îi vinde Farul Constanța lui Hristo Stoichkov. Când vine fostul superstar bulgar în România?

Adrian A
12 feb. 2026, 12:41
Sursă foto: GSP.ro
Cuprins
  1. Când s-a bătut palma cu Hristo Stoichkov
  2. Ce stă în spatele deciziei lui Hagi

Gică Hagi va renunța la Farul Constanța! Farul va fi împărțit între actualul președinte, Gică Popescu, și fostul „Balon de Aur” Hristo Stoichkov.

Când s-a bătut palma cu Hristo Stoichkov

Pe 8 februarie, superstarul bulgar a împlinit 60 de ani, iar Hagi și Popescu au fost invitați la ziua sa de naștere. Patronul și președintele celor de la Farul Constnța au profitat de ocazie și au discutat cu Stoichkov inclusiv despre posibilitatea de a prelua o parte din acțiunile lui Gică Hagi la echipa de la malul mării.

Concret. Stoichkov va prelua 50% din acțiunile lui Gheorghe Hagi la club, iar restul de 50% din procentele „Regelui” vor fi deținute de Gică Popescu, cumnatul lui Hagi. Hagi deține 69,9% din acțiunile echipei Farul. 10% sunt deținute de Rivaldo, fost jucător legendar al Braziliei, 10% de Ciprian Marica, iar alte 10 procente de Daniel Moraru.

Gică Hagi și Hristo Stoichkov au fost colegi un sezon la Barcelona, în 1994-1995, chiar în momentul în care legenda Bulgariei cucerea Balonul de Aur.

Ce stă în spatele deciziei lui Hagi

Potrivit celor de la Fanatik, care au dezvăluit informația că Hagi îi dă acțiunile sale lui Stoichkov, decizia fostul căpitan al Naționalei vine pe foondul înțelegerii cu Federația Română de Fotbal de a prelua postul de selecționer al României.

Gică Hagi a bătut palma cu Răzvan Burleanu, președintele FRF și îi va conduce pe „tricolori” în campaniile de calificare la Euro 2028 și World Cup 2030. El va semna un contract valabil pe patru ani de zile și va rămâne la cârma primei reprezentative chiar dacă ratează calificarea la Euro 2028. Hagi va fi astfel selecționer cel puțin până la finalul preliminariilor Campionatului Mondial din 2030.

Gică Hagi va primi 30.000 de euro lunar din partea FRF, „Regele” urmând să aibă în contract și bonusuri pentru eventuale calificări la turneele finale. Hagi poate ajunge să câștige chiar și 1.000.000 de euro dacă, peste patru ani, ne duce la Campionatul Mondial din Spania, Portugalia și Maroc, scriu jurnaliștii de la Fanatik.

